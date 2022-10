O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) da Prefeitura de Suzano, viabilizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou nesta terça-feira (11/10) um dia de brincadeiras e jogos para as crianças atendidas. A iniciativa ocorreu das 8 horas às 16h30 no imóvel onde funcionava o antigo Restaurante Popular e que hoje é utilizado pela pasta para eventos e projetos desta natureza. O momento de lazer teve a participação de aproximadamente 30 crianças moradoras do distrito de Palmeiras e do bairro Cidade Miguel Badra e foi promovido em alusão ao Dia das Crianças, comemorado nesta quarta-feira (12/10).

Entre as atividades oferecidas estavam vôlei, badminton, piscina de bolinhas, cama elástica, bambolê, pula corda e jogos de tabuleiro, além de pipoca, algodão doce e muita música para completar a diversão. O secretário Geraldo Garippo participou das brincadeiras com as crianças. “Durante a semana a gente promove atividades que possam direcioná-los, lá no futuro, para escolinhas de futebol, Guarda Mirim, cursos de computação, mas hoje quisemos proporcionar um dia de brincadeiras em razão do Dia das Crianças”, explicou.

Sobre o programa, o secretário disse que a iniciativa busca, de fato, tirar as crianças do trabalho infantil, mas que também procura alterar a visão da sociedade sobre o assunto. “Sem dúvida, querermos impedir o trabalho infantil, porém nosso trabalho também envolve a população. É essa mudança de mentalidade que precisamos trabalhar também, como comprar balas ou qualquer outro objeto de crianças ou adolescentes que estão no farol, por exemplo”, destacou Garippo.

Por meio do Peti, as crianças têm como objetivo a diversão, entretanto as atividades direcionadas também ajudam a criar regras em sociedade. “Queremos que elas brinquem e aprendam. Um exemplo são os jogos de tabuleiro que eles podem utilizar aqui, mas não levar para casa. É uma norma que a gente busca ensinar para elas”, afirmou a assistente social do programa, Deise Zilda da Silva.

Atualmente, o Peti atende a cerca de 30 crianças de 29 famílias de Suzano. Elas também são acolhidas por entidades parceiras, como a Associação Áurea Beneficente Miguel Badra Baixo e Associação Amigos do Parque Alvorada, Umuarama e Jardim Pompeia. “Além de realizar as ações da Assistência e Desenvolvimento Social, nós descentralizamos as atividades que ocorrem às quintas-feiras no Badra e às sextas-feiras no Umuarama”, disse a assistente social.