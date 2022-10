Após a vitória em 2020 juntamente com Eduardo Boigues, hoje prefeito de Itaquaquecetuba, no primeiro turno, o agora secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa, tem se destacado no cenário regional como um verdadeiro estrategista político.

A condução da campanha do prefeito Eduardo abriu as portas para o reconhecimento da comunidade política em seu trabalho.

Marcello assumiu a Presidência do Republicanos, partido que há mais de 10 anos não possuía movimentação política na cidade. Nesta eleição, sob seu comando ele conduziu quatro campanhas com muito êxito na cidade: Marcos Pereira (Presidente Nacional do Republicanos) que atingiu 2.173 votos no município, sendo o local com sua 11ª votação no Estado e a maior do Alto Tietê. Celso Russomanno que chegou a 4.653 votos em Itaquaquecetuba, sendo a maior votação do Alto Tietê e a quarta do Estado de São Paulo.

Já na disputa para Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o Xerife do Consumidor bateu 1.902 votos na cidade, sendo a sua segunda maior votação da região e sétima no Estado.

Por último, Marcello também apoiou o ex-secretário estadual de esportes Aildo Rodrigues que apesar de não ter sido eleito chegou a marca de 1.164 votos em Itaquá, sendo seu segundo colégio eleitoral.

Outro fator importante foi a candidatura ao Governo de Tarcisio de Freitas que alcançou 31,21% dos votos válidos da cidade, um total de 50.761 votos.