A cidade de Suzano passa, simultaneamente, por 26 obras que envolvem a pavimentação e recapeamento de vias públicas, construção de espaços voltados à saúde, escola e centro esportivo. Somente para elas, estão sendo investidos R$ 120.318.932,34 pela prefeitura e pelos governos estadual e federal.

Em relação às intervenções voltadas ao recapeamento e à pavimentação, algumas já estão em fase de conclusão, como aplicação da camada de asfalto, outras ainda estão passando por fresagem para eliminar ondulações e demais irregularidades e algumas recebem a instalação de guias e sarjetas para depois passarem por um completo trabalho de sinalização e zeladoria, com varrição e checagem da iluminação pública, por exemplo.

São mais de 60 vias passando por recapeamento e pavimentação – Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano

No que se refere às obras que estão neste estágio, podem ser elencadas as vias localizadas nos bairros Jardim São Luiz, que contam com um investimento superior a R$ 5,4 milhões; do Jardim Dora, com R$ 2.429.992,41; do Jardim Revista, com R$ 16.878.206,14; e da Chácara Mea, com R$ 9.273.776,21.

Estas ações vão melhorar de imediato o tráfego de veículos e de pessoas, contribuindo para a mobilidade local, uma vez que não serão mais necessárias as reduções ou desvios para evitar buracos e ondulações. No entanto, os números de vias sendo recuperadas, que já passam de 60, entre ruas, avenidas e estradas, trarão um efeito cascata, diminuindo o volume de congestionamento nos horários mais críticos do trânsito suzanense.

À parte das vias que estão em fase de finalização, há outras em início de trabalho, como a estrada do Furuyama, no Rio Abaixo, que promove a ligação com a estrada da Volta Fria, em Mogi das Cruzes. Para este traçado, que engloba a cidade vizinha, estão sendo destinados R$ 5.016.598,09, sendo que nesta semana começaram os trabalhos de limpeza para, na semana que vem, serem providenciadas as intervenções de drenagem.

Ainda estão passando por obras as vias dos bairros Chácaras Reunidas Guaió, Vila Figueira, Cidade Edson, Parque Samambaia, Parque Buenos Aires, Meu Cantinho, Chácara Ceres e Jardim Santa Rita, além das ruas Sete de Setembro, José Araújo Júnior e Palmas e da avenida Jaguari.

No que diz respeito às intervenções nas áreas de Educação, Saúde, Lazer e Esporte, Suzano se mostra um grande canteiro de obras. Estão sendo desenvolvidas a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Vitória, com um investimento de R$ 653.034,07; a readequação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, orçada em R$ 1.477.751,20; a reconstrução da Escola Municipal Professora Ana Maria Barbosa Garcia, no Parque Maria Helena, no valor de R$ 1.870.574,20; a construção do Hospital Regional, com recursos da ordem de R$ 27.169.675,57; a conclusão do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Jardim Santa Inês, com R$ 4.183.317,67; e a implantação do futuro Parque Mirante do Sesc, que terá R$ 1.560.862,43. Ainda há a adaptação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no centro da cidade, que é realizada com recursos próprios.

Legado

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, as obras vão deixar um legado de excelência para os moradores e fará de Suzano uma referência. “Nossa gestão persegue sempre os bons resultados para a população. Queremos deixar ao morador motivos para se orgulhar cada vez mais da cidade, principalmente no que diz respeito à educação e à saúde. Quando essas obras estiverem todas prontas, Suzano irá se tornar uma referência de cidade bem administrada e em franco progresso na Grande São Paulo”, avaliou.