O projeto “Agita Palmares” irá promover uma tarde de muito hip hop no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, que fica no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador, Suzano), neste domingo (23/10), das 13 às 18 horas. Com atrações de dança, música, batalhas de rap, poesia e pintura, a ação gratuita é oferecida pela Secretaria de Cultura de Suzano em parceria com o Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial (Compir) como homenagem a um dos ícones da cultura black.

A programação envolve artistas do cenário regional e ampla participação dos munícipes presentes para acompanhar a tarde de hip hop no parque. Destaque para a “Batalha da Esperança”, com duelos no melhor estilo “rodinha”, com foco em mensagens de positividade e evolução, o “Slam Piloto”, prática definida pela declamação de poesias dentro das temáticas comumente abordadas pelo gênero, e uma apresentação do rapper Dekaos, produtor musical voltado para o estilo “RapJazz” e outros subgêneros do universo underground da black music.

Além destes artistas, focados em especial na musicalidade e nas histórias contadas, o evento também contará com um momento de “Live Paint” promovido pelo artista e professor suzanense Vinícius Ripa, profissional que atua nos centros culturais da cidade e que promoverá ensinamentos no universo das artes plásticas a todos os públicos.

“O Agita Palmares não oferece apenas inclusão, mas também uma oportunidade para que nossos munícipes conheçam e tenham mais contato com as artes e a cultura de origem afro, uma das mais ricas que temos presentes na nossa cidade. Convido a todos para acompanharem as apresentações na tarde deste domingo”, relatou o vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto.