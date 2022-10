As ruas e vielas da Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, ganharam iluminação pública sustentável. Neste sábado (22) o Instituto EDP, em parceria com a organização social Litro de Luz e apoio da Gerando Falcões iniciou a instalação de 30 postes de energia solar na comunidade, para melhorar o cotidiano das famílias, promovendo o bem-estar, a segurança e a qualidade de vida dos mais de 500 moradores.

Esses postes de energia sustentável são feitos de tubos PVC, equipados com placa solar, bateria, lâmpada de LED e garrafa pet e serão montados por 50 voluntários e pelos moradores da comunidade. O Litro de Luz vem atuando na comunidade há cerca de dois meses para preparar as ruas que vão receber a iluminação. Atualmente moram na Favela dos Sonhos 190 famílias. A da diarista Joelma de Campos é uma delas. Mãe do adolescente Moisés, Joelma não esconde a felicidade ao saber que as ruas ficarão iluminadas. “Isso para nos muda muita coisa, muda o transporte, muda o chegar em casa, é uma felicidade.”

Após a instalação dos postes, o Litro de Luz também vai acompanhar posteriormente o projeto, fazendo as manutenções necessárias e mensurando o impacto positivo na vida das pessoas da comunidade. “A maior expectativa é que nós consigamos levar a luz por meio das nossas soluções e principalmente por meio das nossas relações. Com certeza a união das nossas energias resultará em uma Favela dos Sonhos mais iluminada e engajada”, considerou o presidente do Litro de Luz, Rodrigo Eidy.

A Gerando Falcões desenvolve no território o Favela 3D, um projeto que promove transformação sistêmica nas favelas, com mudanças focadas na melhoria da qualidade de vida da população. “A mudança da Favela dos Sonhos vai além da estética. Realizamos o acompanhamento dos moradores e cocriamos com a própria população uma jornada com metas para que, juntos, possam evoluir gradativamente em relação à saúde, educação e primeira infância e outros tópicos que fazem parte da mandala do nosso modelo de autonomia das famílias. Dentre as ações no local, estão programas de educação de jovens e adultos, qualificação profissional, por meio de cursos profissionalizantes e parcerias com empresas de Ferraz e região para disponibilização de vagas para os moradores de acordo com uma trilha de capacitação que se conecta a demanda a ser preenchida”, comenta Nina Rentel, Diretora de Tecnologias Sociais da Gerando Falcões.

Energia para todos

A EDP, distribuidora da energia elétrica do Alto Tietê e Guarulhos, investiu R$126 mil neste projeto de iluminação pública através do Instituto EDP e também conseguiu junto à prefeitura de Ferraz de Vasconcelos autorização para regularizar a energia elétrica das casas da comunidade. Atualmente muitos já sentem os reflexos positivos de ter acesso à rede de energia segura. “Depois que a EDP entrou na favela a gente consegue tomar um banho quente, um banho digno, pela primeira vez”, conta Joelma. E esse prazer em tomar um banho quente, também é relatado pelo filho dela Moisés. “A felicidade de tomar um banho quente só termina quando mãe grita para sair do banho”, conta sorrindo o adolescente.

A instalação de iluminação pública sustentável é o terceiro projeto do Instituto EDP em parceria com o Litro de Luz. Na cidade de São Sebastião, Litoral Norte Paulista foram instalados 30 postes nas comunidades Vila Sahy, Baleia Verde e Lobo Guará. Já no Estado do Espírito Santos, na cidade de Vila Velha, as ruas da comunidade Jabaeté receberam 60 postes.