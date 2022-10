As escadarias do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa receberam 80 skatistas no último domingo (23/10) para mais uma edição do Suzano Skate Jam, torneio que reúne competidores de várias partes do Brasil e do mundo. Promovido pela Associação Suzanense de Skate e com apoio da Prefeitura de Suzano, o evento teve o acompanhamento de Bob Burnquist, um dos principais nomes da história do esporte, atuando como um dos patrocinadores.

Os participantes demonstraram toda sua habilidade nas escadarias do Paço Municipal, modificadas para abrigar a competição. Na ocasião, os skatistas tomaram conta da área com um show de manobras, incluindo o “grinding”, que consiste em deslizar no corrimão com a prancha ou o truck das rodas, e uma série de saltos como “ollies”, “50s” e “flips” de tirar o fôlego.

O campeonato durou cerca de cinco horas, terminando com o título do brasileiro Gabryel Aguilar, dono das maiores pontuações entre as baterias. O jovem, nascido na Austrália, conquistou o troféu de campeão e uma vaga na próxima edição do torneio “Tampa AM”, um dos principais torneios do planeta na modalidade, a ser realizado no mês de novembro nos Estados Unidos.

Para o presidente da Associação Suzanense de Skate e idealizador do evento, Davison Fortunato, o Bob, a competição tem um lado esportivo importante, sendo também uma celebração da cultura e do estilo que cerca a modalidade. “Este foi um evento lindo, com pessoas incríveis e uma energia muito boa. Agradeço ao prefeito Rodrigo Ashiuchi e a Prefeitura de Suzano por todo o apoio nesta e nas últimas edições, porque pudemos promover um dia muito legal por aqui”, disse.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que também esteve presente no evento, receber nomes importantes da modalidade é comprovação da tradição do município no esporte. “Esta é uma competição já tradicional na cidade, então ficamos felizes em recebê-la novamente. Parabenizo o Bob e a Associação Suzanense de Skate pela organização, assim como os participantes pelo show que vimos”, afirmou.

Também estiveram presentes o chefe de Gabinete e secretário interino da Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, e o presidente do Conselho Municipal de Desportos e secretário interino de Transporte e Mobilidade Urbana, José Serafim da Silva Junior.