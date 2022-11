O Suzano Shopping abre a temporada mais encantadora do ano neste domingo (06/11) com a chegada do Papai Noel, em clima festivo, com música, distribuição de balões, doces e muita alegria, com uma parada natalina. Também a partir deste domingo, os clientes poderão visitar o cenário especial instalado na praça de eventos, com brinquedos acessíveis e interativos para a garotada.

Personagem que encanta crianças, e também adultos de todas as idades, Papai Noel desfilará de carro pelas principais ruas do centro e chegará ao shopping às 17h30. Ele será recebido no estacionamento, nas imediações da Petz, com uma animada banda de fanfarra e personagens infantis, que irão interagir com o público ao som de canções natalinas.

Na sequência, Papai Noel seguirá para o shopping e percorrerá os corredores em cortejo acompanhado da fanfarra. Por fim, ele se instalará em seu trono, em uma grande caixa de presente, no cenário especial instalado na praça de eventos, na entrada principal, onde atenderá a todos.

O bom velhinho estará à disposição para receber as crianças com muito carinho, ouvir seus pedidos e tirar fotos todos os dias, das 13h às 22h, com uma pequena pausa às 18h, “para alimentar as renas…”. Na véspera do Natal, 24 de dezembro, o Papai Noel atenderá a garotada das 12h às 18h. Paradas natalinas para espalhar ainda mais a alegria e o encanto do Natal e oficinas com brincadeiras para as crianças também estão na programação.

O tema escolhido para a decoração do Suzano Shopping neste ano é “Natal Encantado”. E não é por menos. O cenário instalado na praça de eventos, além de encantador, é de encher os olhos com uma majestosa árvore principal, de 8 metros de altura, repleta de enfeites coloridos, laços, guirlandas, muitas luzes, entre outros adornos, e um parque de diversões com brinquedos como um enorme tobogã para a garotada escorregar à vontade, e gratuitamente.

Tudo foi preparado e pensado também para tornar o cenário interativo, acolhedor e acessível, para que não somente as crianças, mas as famílias inteiras embarquem neste momento mágico durante visita ao Suzano Shopping.

Um dos brinquedos consiste em um piso com botões em que a criança pula e uma árvore de Natal se acende; em outro, há uma manivela que, ao ser girada pela criança, abre uma caixa e dela sai um urso. Outro destaque é o túnel, iluminado por centenas de luzes de led, que leva o público até o trono do Papai Noel.

O clima natalino se espalha também pelos corredores e a praça de alimentação, também com enfeites especiais, e a fachada, na área externa, que receberá iluminação temática. Os visitantes terão espaços instagramáveis posicionados em dois pontos do shopping para garantir aquela foto caprichada com a família toda.

Serviço

“Natal Encantado do Suzano Shopping”

Decoração especial

Disponível para visita na praça de eventos (entrada principal) a partir de 6/11

Chegada do Papai Noel

Dia 06/11 (domingo), às 17h30, com banda de fanfarra e distribuição de balões, no estacionamento do shopping e depois com desfile pelos corredores.

Atendimento presencial do Papai Noel

De 06/11 a 23/12, das 13h às 22h, e no dia 24/12, das 12h às 18h, na Praça de Eventos.

Horário do Shopping:

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10 às 22 horas e aos domingos e feriados das 14 às 20 horas; a Praça de Alimentação abre todos os dias das 11 às 22 horas.

Endereço: Rua Sete de Setembro, n° 555, Jardim Iraí.

Mais informações: www.suzanoshopping.com.br ou telefone (11) 2500-7940.