As secretarias municipais de Planejamento Urbano e Habitação e de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano disponibilizam até o próximo dia 18 (sexta-feira) um questionário online voltado à elaboração do novo Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa de Suzano. A iniciativa, aberta à população, está disponível no link bit.ly/planocicloviario_suzano e visa conhecer melhor a rotina de mobilidade dos suzanenses, abordando os hábitos e os meios de transporte mais utilizados para a locomoção em atividades rotineiras. O objetivo é contribuir com o estudo, voltado à segurança e ampliação da malha cicloviária do município.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, a participação popular é uma etapa fundamental para a elaboração do plano, a fim de que o estudo contemple os anseios da população, sobretudo do público adepto ao transporte cicloviário. “A aplicação da pesquisa é indispensável para conhecermos melhor a rotina de mobilidade dos cidadãos, principalmente dos ciclistas. A partir desses dados, a ideia é traçar as melhores estratégias para uma cidade mais segura e sustentável”, disse.

O questionário online seguirá vigente até o dia 18 de novembro, sendo disponível no link bit.ly/planocicloviario_suzano e também na área de “Acesso Rápido” do site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br). O formulário é desenvolvido em parceria com a TC Urbes ­Mobilidade e Projetos Urbanos, empresa de consultoria especializada para a elaboração do plano. Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, também reforçou a importância do formulário. “As questões variam de acordo com as respostas dos usuários, a fim de garantir dados detalhados sobre a utilização das bicicletas na cidade e evidenciar as principais dificuldades e necessidades de adequação”.

A expectativa é de que a elaboração do estudo tenha duração de cinco meses, com previsão de conclusão em março e investimento de R$ 178 mil. A iniciativa está prevista nos planos Diretor e de Mobilidade Urbana de Suzano, observando as necessidades de transformação do município, conforme as diretrizes consolidadas.