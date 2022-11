Que tal começar o ano que vem de carro novo? Ou transformar em realidade aquele sonho de fazer faculdade e conquistar um diploma? O “Natal Encantado” do Suzano Shopping vai dar uma forcinha aos seus clientes com o sorteio de um carro zero km e três bolsas de estudos integrais do Centro Universitário Piaget (Unipiaget).

Para participar da promoção “Natal Encantado” basta juntar R$ 350 em notas fiscais de compras, de 18 de novembro a 24 de dezembro, que dão direito a um número da sorte. Quanto mais números, maior a chance de levar um dos prêmios.

Ao fazer o cadastro na promoção, os clientes levam de presente um panetone da Cacau Show, de frutas ou gotas de chocolate (limitado a um por CPF e enquanto houver estoque).

O ponto de troca fica próximo à Choperia Brahma, no corredor da expansão, e funciona todos os dias, das 13h às 21h, e no dia 24/12, até às 18h. A divulgação dos premiados será no dia 29/12, às 14h, nas redes sociais do empreendimento. O regulamento completo da promoção está à disposição no site do shopping (www.suzanoshopping.com.br).

Atração à parte para os visitantes, o cenário natalino já está montado na praça de eventos e é de encher os olhos, com uma majestosa árvore de 8 metros de altura, muitas luzes e enfeites, e um parque com brinquedos interativos e acessíveis, incluindo um mega tobogã para a garotada escorregar à vontade.

Ali, o Papai Noel conversa com as crianças, recebe cartinhas e pedidos e tira fotos. Ele atende de segunda a sábado das 13h às 22h, aos domingos e feriados das 13h às 20h, e no dia 24 de dezembro, das 12h às 18h. Paradas natalinas também estarão na programação.

Solidariedade

Também a partir do dia 21 de novembro, os visitantes serão convidados a apadrinhar idosos do projeto “Abrace uma História”, uma parceria do Suzano Shopping e a Ícone Network. Os clientes deverão retirar as cartinhas com pedidos de Natal no quiosque da campanha, no corredor próximo da entrada principal, e retornar até o dia 20/12 com os presentes, que serão doados a idosos de abrigos e de famílias em situação de vulnerabilidade.

Serviço:

Promoção “Natal Encantado” do Suzano Shopping