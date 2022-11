A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou nesta sexta-feira (18) o novo Boletim InfoGripe, que traz novamente o apontamento de aumento dos casos de Covid-19 em alguns estados. O coronavírus corresponde a 47% dos resultados positivos nas quatro últimas semanas, entre todos os diagnósticos de doenças respiratórias.

O boletim InfoGripe apresentou alta dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nos estados do Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Para Marcelo Gomes, pesquisador da Fiocruz e coordenador do InfoGripe, esse cenário pede a atualização do calendário vacinal da população contra Covid-19. Entre as recomendações do Governo do Estado estão, o uso de máscaras para pessoas com síndromes respiratórias, além e evitar aglomerações e locais fechados.

“A vacina é muito importante para diminuir o risco de agravamento, mas o seu papel é um pouco menor na transmissão. Por isso, é fundamental que a gente volte a utilizar boas máscaras em situações específicas, ou seja, em transporte público, locais fechados e situações com muita gente em um espaço relativamente pequeno. É vacina no braço e máscara no rosto”, afirmou o cientista da Fiocruz.

Alto Tietê

Em Ferraz de Vasconcelos (SP), existem 51 novos casos positivos registrados nesta semana, a região do Alto Tietê registrou 473 novos casos apenas quinta-feira (17), mas segue pelo 12º dia consecutivo sem mortes pela doença.

Quatro cidades do Alto Tietê começaram a vacinação em crianças de seis a 2 anos com comorbidades, são elas, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Santa Isabel e Suzano. A previsão é de que 5 mil doses serão recebidas para imunizar essa faixa etária na região.

Em Ferraz de Vasconcelos, as doses serão distribuídas em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Sendo elas: Margarida, Vila São Paulo e Santo Antônio, das 8h às 16h e no Centro de Saúde II (CSII) Mário Margarido das 8h às 20h. Diabetes, síndrome de down, doenças pulmonares crônicas graves, cardiopatias, doenças renais e imunossuprimidos estão entre as comorbidades.

Por Heloísa Durand, sob supervisão de Lucas Augusto