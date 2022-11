O projeto de lei que permite o parcelamento em cinco vezes iguais e sucessivas o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) poderá ser votado em primeiro turno na sessão ordinária desta terça-feira, dia 22, a partir das 9h, em Ferraz de Vasconcelos. Esse tipo de tributo é gerado durante a transação de compra e venda de um imóvel e é cobrado pelo município em que a propriedade fica localizada.

Portanto, a documentação de transmissão da propriedade do bem só pode ser liberada após a confirmação de seu pagamento. Enfim, ao pagar o ITBI, o dono se torna oficialmente detentor do imóvel. Na prática, a quitação deste tributo é exigida quando o interessado vai até o Cartório de Registro de Imóveis para oficializar a compra do bem. Com isso, o órgão envia um ofício à municipalidade sobre a cobrança.

Por outro lado, por tratar-se de um imposto municipal, o valor da alíquota varia de cidade para cidade. No caso específico de Ferraz de Vasconcelos, o valor é de 2,5% do percentual venal do imóvel. Em 2022, até agosto, a cidade arrecadou mais de R$3,4 milhões com o tributo. A implantação do parcelamento do tributo foi sugerida ao Poder Executivo pelo vereador Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho.

Já a capital paulista cobra 3% em uma única vez, ou seja, à vista. No país, a Constituição estabelece o teto máximo de 5%. Além disso, alguns municípios podem exigir o pagamento do ITBI logo no momento da lavratura da escritura pública. Para Tonho, a cobrança à vista em Ferraz de Vasconcelos dificulta o pagamento, principalmente, por compradores carentes. Por isso, ele acredita no parcelamento.

Por Pedro Ferreira