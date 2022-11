Inglaterra e Irã se enfrentaram nessa segunda-feira (21) pela Copa do Mundo, a partida terminou em 6 a 2 para equipe inglesa, mas para além da goleada, o jogo ficou marcado por protestos.

Antes do apito inicial da partida, os jogadores da seleção da Inglaterra se ajoelharam em protesto ao veto da braçadeira com as cores da bandeira LGBTQIA+. Vários capitães haviam se unido na iniciativa de usá-la, porém, foram vetados pela Fifa. As seleções estavam dispostas a arcar com multas, mas a entidade se manteve irredutível e ameaçou aplicar cartão amarelo àqueles que usassem a braçadeira com tais cores.

Harry Kane, capitão inglês, foi ao campo com uma braçadeira com os dizeres “No discrimination”, em tradução livre, “Não à discriminação”, braçadeira essa cedida pela Fifa.

“A Fifa tem sido muito clara que vai impor sanções esportivas se nossos capitães usarem as braçadeiras no campo de jogo. Como federações nacionais, não podemos colocar nossos jogadores em uma posição na qual poderiam enfrentar sanções esportivas, incluindo cartões. Então, pedimos aos capitães que não tentem vestir as braçadeiras nos jogos da Copa do Mundo”, foi declarado em nota divulgada pelas sete seleções europeias que usariam a braçadeira.

Apesar disso, Alex Scott roubou a cena ao aparecer utilizando a braçadeira que os capitães pretendiam usar. A ex-atleta e agora repórter utilizou o adereço durante a transmissão pré-jogo do canal britânico Sky Sports.

Repórter Alex Scott ignora proibição da Fifa e usa braçadeira em defesa dos direitos LGBTQIAP+ em transmissão da BBC Sports — Foto: Reprodução/BBC

Enquanto isso, os jogadores da seleção do Irã resolveram protestar durante o hino de seu país. Os iranianos se mantiveram calados como forma de discordância das condições do país.

Recentemente, uma mulher foi morta no Irã por não utilizar o véu, isso levou a vários protestos no país. No Irã, homossexuais também sofrem perseguições. Um dos principais nomes do futebol iraniano, Sardar Azmoun, quase ficou fora da seleção após criticar publicamente o regime do país.

Por Heloísa Durand, sob supervisão de Lucas Augusto