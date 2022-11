Em um verdadeiro contraste com as principais avenidas e ruas, todas iluminadas com modernas lâmpadas de Led, principalmente, no centro da cidade de Ferraz de Vasconcelos (SP), parece que a escuridão reina em vielas localizadas em bairros da região da Vila Santa Margarida. Na prática, a falta de iluminação pública nas vias foi denunciada pelo vereador Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, na sessão ordinária, na terça-feira, dia 22. Na ocasião, o parlamentar apresentou oito indicações pedindo providências.

De acordo com os documentos, o breu atinge as vielas situadas entre as Ruas Pedro Fornasaro e das Margaridas, na Viela Otavina de Araújo Perim, ligando a das Margaridas com a Avenida Albino Francisco de Figueiredo, aliás, esta última uma das principais vias públicas da Vila Santa Margarida e na que interliga com a Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, na altura do número 98, no Cidade Kemel. O problema também afeta a localizada na Rua José Pereira nas proximidades do número 199, no Jardim Freire.

Ainda no mesmo bairro, a escuridão tomou conta da Viela na Rua João Marques nas imediações do número 208, na D. Pedro I, próximo ao número 190, no Cidade Kemel, e na Luiz Zandrini perto do número 63, no Jardim Luiz Mauro. Para Tonho, devido a falta de iluminação pública nas vielas supracitadas, os moradores e pedestres com razão vivem reclamando, já que a escuridão contribui para aumentar a insegurança nos bairros. “Na realidade, temos informações de que muitos munícipes foram assaltados”, diz Tonho.

Além disso, ele cobrou medida igual, porém, para tirar do breu a viela situada entre a Rua São José e a Travessa Sargento João Batista de Silva, no Jardim São Lázaro. O curioso é que além da ausência de claridade, os moradores também clamam pela instalação de uma lombada no trecho, tendo em vista, que essa via pública é íngreme e tem uma movimentação intensa de carros. “Enfim, recentemente, um garotinho de apenas três anos de idade acabou sendo atropelado ao correr para ver o seu pai”, lamentou Tonho.

Por Pedro Ferreira