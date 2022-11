Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil garante matematicamente sua vaga nas oitavas de final

Com muita dificuldade, a seleção brasileira superou a Suíça por 1 a 0, com golaço do experiente Casemiro. Sem Neymar e Danilo, um primeiro tempo difícil quase acabou com a esperança do torcedor, mas após jogada de Vini Jr. e Rodrygo, Casemiro abriu o placar em Doha, no Catar. Com 6 pontos, o Brasil se classifica para as oitavas de final com uma rodada de antecedência.

O primeiro tempo foi dado como morno, sem Neymar o time perdeu a criatividade, e Paquetá, que jogou mais adiantado, ficou quase anulado, criando um jogo lento e com poucas oportunidades.

No segundo tempo, o técnico Tite resolveu pela substituição de Rodrygo no lugar de Paquetá, o que criou um jogo mais dinâmico. Aos 18 do segundo tempo, o atacante Vinícius Júnior abriu o placar em um contra-ataque, porém o gol foi anulado por conta de um impedimento na origem da jogada.

Casemiro marca golaço em jogo contra a Suíça nesta segunda-feira (28) – Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Aos 37 minutos do segundo tempo, após uma bela troca de passes entre Vini Jr. e Rodrygo, a bola chega aos pés de Casemiro, que abre o placar para a seleção brasileira, não dando sequer tempo para que Sommer, goleiro suíço, tente impedir a entrada da bola.

Com a vitória de 1 a 0, o Brasil quebra o tabu de nunca ter vencido a Suíça em uma Copa do Mundo. Os confrontos em 1950 e 2018, saíram ambos empatados. Outro fato curioso é que a seleção brasileira não vencia os dois primeiros jogos em Copa desde 2010.

Com essa vitória, o Brasil garante 6 pontos e a liderança do grupo G, seguida pela Suíça com 3 pontos, Camarões e Sérvia, ambos com 1 ponto. Matematicamente, a seleção treinada por Tite já se encontra nas oitavas de final e precisa de apenas um empate na próxima rodada para manter a primeira posição de seu grupo.

A próxima rodada acontece na sexta-feira (02), os dois jogos da chave acontecem às 16h, Brasil enfrenta Camarões e Suíça enfrenta a Sérvia. Se o Brasil conseguir terminar a fase de grupos na liderança, ele enfrentará o segundo colocado do grupo H, que no momento é a Gana.

A seleção mantém 100% de aproveitamento após a segunda rodada do Mundial. Com Tite no comando por 78 jogos, o Brasil não sofreu gol em 69% dos duelos, equivalente a 54 partidas. Outro dado interessante é que a seleção brasileira não sofre um gol a 261 minutos, equivalente a 2,9 partidas.

Por Heloísa Durand, sob supervisão de Lucas Augusto