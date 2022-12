Atividade gratuita contará com inauguração da piscina ‘Splash Dog’, espaço para fotos e plantão veterinário.

A Prefeitura de Suzano realiza pela primeira vez a atividade “PlayPet Day – Edição Pool Party de Natal”, neste sábado (03/12), das 10 às 15 horas. A ação terá diversas atrações voltadas para os animais, entre elas está a inauguração da piscina “Splash Dog” destinada à diversão dos pets nos dias de calor.

O evento ainda promoverá um plantão veterinário para esclarecimento de dúvidas, orientações e a realização de consultas gratuitas. Para este último procedimento, é necessário fazer o agendamento prévio por meio do link. Após o preenchimento do formulário, caso o animal seja selecionado, uma equipe entrará em contato informando o horário do agendamento. Vale lembrar que as vagas são limitadas.

A ação deste final de semana conta com o apoio do vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt, que destinou emenda parlamentar para a realização do evento.

Outras atrações estarão disponíveis para os tutores levarem seus animais, como a realização do concurso “Melhor Look Pet”. Para participar dessa atividade, os guardiões devem levar o seu amigo de quatro patas caracterizado com alguma roupa especial. Além disso, a “Pool Party” conta com um espaço para fotografia, em que um profissional estará disponível para realização das fotos, que serão disponibilizadas via e-mail e também na página oficial do Facebook da prefeitura (@prefsuzano).

O primeiro “PlayPet Day – Edição Pool Party de Natal” ainda reserva um mutirão de cadastramento para a confecção de novas carteirinhas para permitir aos tutores o acesso ao espaço de diversão para os animais. Para efetuar os cadastros são necessários o RG e o comprovante de endereço do responsável, a cópia da carteira de vacinação do animal atualizada, duas fotos 3×4 coloridas do animal e o atestado médico de um veterinário. A emissão das carteirinhas segue de acordo com as diretrizes do órgão para manter o controle de circulação no local e garantir a segurança dos frequentadores.

De acordo com a responsável pelo PlayPet, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o evento promete movimentar as famílias suzanenses neste final de semana. “Estou feliz pela realização de mais essa ação, que conta com apoio direto do vereador Marcio Malt. Tenho certeza que será mais um evento de sucesso voltado ao bem-estar animal”, destacou. O PlayPet está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, Jardim Imperador.