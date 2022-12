O presidente eleito Lula (PT) declarou nesta sexta-feira (2) que não definiu os ministros de seu governo, mas que grande parte dos ministérios já se encontra projetada. O petista concedeu uma entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde fez essas declarações.

Lula afirmou que a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) não será ministra em seu governo, a atual presidente do PT, acompanhava a entrevista com Lula. “Eu tive uma discussão com a companheira Gleisi e disse para a companheira Gleisi que, primeiro, o PT é um partido muito grande, o PT é um partido muito importante e o PT é um partido majoritário na montagem da governança dentro do Congresso Nacional”, declarou o presidente eleito. “O fato de eu ter dito para a Gleisi que ela não será ministra é o reconhecimento do papel que a Gleisi tem na organização política do PT no Brasil”, completou.

O petista esclareceu que não tem pressa para anunciar os nomes e que deve dialogar, inclusive, com políticos que não o apoiaram. “Eu não escolhi ministro ainda. Eu estou num processo de conversa com todas as forças políticas. Eu já conversei com forças políticas que não me apoiaram durante a campanha, mas que são partidos que têm importância dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado”, afirmou Lula. “Eu, no fundo, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça”, acrescentou.

Na entrevista, o presidente eleito declarou que os nomes de seus ministros só serão anunciados após diplomação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que se encontra marcada para o dia 12 de Dezembro.