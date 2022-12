A seleção brasileira joga contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O técnico brasileiro, Tite, optou por Militão na lateral direita, já que Danilo será improvisado na esquerda, visto que Alex Telles está fora da competição e Alex Sandro ainda não se encontra a disposição do treinador.

É dia de Brasil em campo!



Às 16h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul, no Estádio 974.



Contamos com o apoio de cada um de vocês para irmos juntos rumo ao sonho da sexta ⭐️.



— CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 5, 2022

A escalação brasileira conta com, Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Paquetá; Raphinha, Neymar e Vini Jr; Richarlison.

Éder Militão é a única novidade em relação ao time de estreia do Brasil. Neymar e Danilo voltam a integrar time após dois jogos fora por lesão. Gabriel Jesus e Alex Telles se encontram fora da Copa do Mundo por conta de lesão no joelho direito de ambos jogadores.

“Não vamos colocar o Alex Sandro porque ele não tem saúde e respeitamos a saúde. Se você pensar quem jogou por ali no seu clube, vai matar a charada” declarou Tite em coletiva.

A escolha de Danilo na lateral esquerda se deve ao fato de que o lateral jogou em diversos momentos da sua carreira nessa seção, como em suas passagens por Porto, Real Madrid e Manchester City. Após volta de Neymar, Lucas Paquetá volta a atuar como volante.

Fato curioso é que o goleiro Alisson costuma enfrentar o atacante Son na Premier League, o brasileiro, sobretudo, leva a melhor nesses confrontos, já que nunca perdeu para o coreano. Com histórico de 10 jogos, 8 terminaram com a vitória do Liverpool, time no qual o goleiro brasileiro atua, e 2 acabaram empatados. O mesmo ocorre com o zagueiro Thiago Silva que nunca perdeu um jogo para Son, que sequer marcou gol com o zagueiro brasileiro em campo.

Último confronto

A Coreia do Sul enfrentou o Brasil em junho, em um amistoso antes da Copa do Mundo. Na oportunidade, o time treinado por Tite goleou por 5 a 1, muitos jogadores em campo naquela ocasião foram convocados.

Detalhes do jogo

O jogo tem início às 16h (de Brasília), no estádio 974, em Doha, no Catar. As seleções entrarão em campo com o adversário das quartas de final definido, que sairá do confronto que acontece às 12h, entre Japão e Croácia.