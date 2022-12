Estudantes dos 4º e 5º anos da Escola Municipal Manoel Vicente Ferreira da Silva receberam as certificações nesta quarta-feira (07/12)

A Secretaria de Educação de Suzano e o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros realizaram nesta quarta-feira (07/12) a formatura de 146 alunos da rede municipal de ensino que participaram do programa “Bombeiro na Escola”. Desta vez, a ação ocorreu na Escola Municipal Manoel Vicente Ferreira Silva, no bairro Vila Helena, na região Raffo. O curso é oferecido para crianças dos 4º e 5º anos e tem como objetivo orientar e ensinar como evitar situações de risco, além de desenvolver noções básicas de proteção e segurança.

Na ocasião, os educandos estavam presentes no quartel da corporação, localizado no Jardim Japão, para receber os certificados do curso. A ação foi realizada em dois períodos, sendo que 96 alunos receberam os certificados às 9 horas e, mais tarde, às 14h30, os documentos foram entregues aos 50 estudantes restantes. A expectativa é de que a ação continue em outras regiões em 2023.

Na formação, os alunos foram orientados sobre as melhores formas para evitar cenários de perigo, como promover o acionamento do grupamento e sobre a atuação em campo. Foram passadas também informações a respeito do procedimento correto de ação durante as ocorrências, incluindo alguns dos equipamentos utilizados no dia a dia. O evento contou com a presença do vereador Artur Takayama, junto com a equipe orientadora, dirigida pelo bombeiro André Fernandes de Oliveira.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, a iniciativa é importante para incentivar as crianças a desenvolverem mecanismos de autodefesa em situações de risco como em acidentes. “O nosso foco era criar um programa capaz de situar as crianças em como sair de possíveis circunstâncias de risco, evitando assim, acidentes, lesões ou fatalidades. Agradeço pela participação e disponibilidade dos formandos e bombeiros que conduziram o curso”, comentou o chefe da pasta logo após a entrega dos certificados.

O secretário ainda destacou que pretende seguir com o programa no próximo ano nas escolas municipais. “Acreditamos que os ensinamentos devem extrapolar a sala de aula e se estender para outros espaços e poder ensinar de forma básica sobre os riscos de uma instalação elétrica ruim, os perigos do fogo é muito gratificante, porque forma cidadãos também, e isso eles vão levar para casa, sendo multiplicadores de informações”, definiu Bassini.

