A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, entregou nesta quinta-feira, 8 de dezembro, mais de 1000 matrículas para os moradores do bairro Fazenda Itajuíbe. A cerimônia ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professora Nurimar Martins Hiar, com a presença da chefe do Executivo, Priscila Gambale, autoridades locais e os moradores contemplados.

A entrega definitiva da documentação vai de encontro com o sonho de diversas famílias residentes no local que há anos esperavam por este feito. Ao todo, serão beneficiadas 1.116 famílias.

Vale salientar que os moradores da área estavam como posseiros, já que eles não tinham o documento legal da propriedade. Com a entrega das escrituras essa realidade mudou, dando mais garantia a eles.



A prefeita de Ferraz de Vasconcelos destacou a relevância do evento. “O sonho de ter em mãos a documentação foi concretizado hoje em mais de mil famílias do bairro Fazenda Itajuíbe. Desde o ano passado estamos lutando para regularizar as escrituras de diversos moradores, e assim estamos fazendo. Respeitando o direito de moradia de cada munícipe”, disse Gambale.

Na ocasião, participaram do evento os secretários Carlos Alexandre e Dom Souza, de Secretaria da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, e Comunicação, respectivamente.

Estiveram presentes também os vereadores Álvaro Costa (Kaká), Hodirlei Martins (Mineiro), Osni Pasquarelli (Ní) e Nelson Mesquita (Tio Nelson da Van). Participaram da cerimônia de entrega o gerente da CDHU, Luiz Cláudio, e superintendente de Regularização Fundiária da CDHU, Candelária Maria.

Confira mais fotos do evento de entrega das escrituras dos moradores do bairro Fazenda Itajuíbe pelo Link abaixo:

https://www.flickr.com/photos/secomferraz/albums/72177720304306046/with/52551684463/

Texto: Junior dos Anjos – MTB: 84403/SP/Secom Ferraz.

Foto: Laura Ramos / Secom Ferraz.