As semifinais da Copa do Mundo acontecerão nos dias 13 e 14 de Dezembro, terça e quarta-feira. O primeiro confronto fica por conta da Croácia e Argentina, seguidos por Marrocos e França.

Datas e horários:

Terça-feira, 13 de Dezembro

16h – Croácia x Argentina

Quarta-feira, 14 de Dezembro

16h – França x Marrocos

Trajetória Croácia

Foto: Getty Images

A seleção croata terminou em segundo lugar do grupo F, com 5 pontos, logo abaixo de Marrocos, também classificado para as semifinais. A Croácia começou na Copa do Mundo com um empate sem gols com a seleção marroquina, seguida de uma vitória de 4 a 1 contra o Canadá, seu último jogo pela fase de grupos também se manteve no 0 a 0 contra a Bélgica.

Nas fases de mata-mata, a seleção croata definiu nos pênaltis, após dois empates por 1 a 1 pelas oitavas e quartas de final, contra o Japão e o Brasil, respectivamente.

É a terceira semifinal da Croácia, terminando como terceira colocada em 1998 e vice-campeã em 2018.

Trajetória Argentina

Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A seleção argentina terminou a fase de grupos em primeiro lugar do grupo C, com 6 pontos. A Argentina teve uma estreia que abalou as expectativas, após perder de 2 a 1 para a Arábia Saudita, os outros dois jogos foram seguidos de vitórias de 2 a 0 contra o México e a Polônia.

Em confronto com a Austrália nas oitavas de final a Argentina saiu vitoriosa com 2 gols a 1. As quartas de final foram decididas nos pênaltis, após um empate de 2 a 2 com a seleção holandesa, a Argentina levou a melhor.

Essa é a sexta participação da seleção argentina nas semifinais, saindo como campeã em 1978 e 1986 e como vice-campeã em 1930, 1990 e 2014.

Trajetória França

Foto: Getty Images

A França terminou em primeiro lugar do grupo D, com 6 pontos. A seleção francesa garantiu vitória nos dois primeiros jogos, de 4 a 1 contra a França e de 2 a 1 contra a Dinamarca. Porém perdeu o último jogo da fase de grupos de 1 a 0 contra a Tunísia.

Nas oitavas de final, a França superou a Polônia por 3 a 1. Em confronto contra a Inglaterra nas quartas de final, a seleção francesa também saiu vitoriosa, com placar de 2 a 1.

Essa é o sétimo confronto de semifinais na história da seleção francesa, terminando como campeã em 1998 e 2018 e como vice-campeã em 2006. Caso a França se consagre campeã esse ano, ela será a terceira seleção a ser bicampeã em títulos consecutivos, sendo a primeira a Itália (Campeã em 1934 e 1938) e a segunda o Brasil (Campeã em 1958 e 1962)

Trajetória Marrocos

Foto: Getty Images

A seleção marroquina pode ser considerada a maior surpresa da Copa do Mundo de 2022, terminando em primeiro lugar do grupo F, com 7 pontos, Marrocos não perdeu nenhum jogo na fase de grupos e sofreu apenas um gol (contra). Seu primeiro jogo foi marcado por empate de 0 a 0 contra a Croácia, seguido por um 2 a 0 em confronto com a Bélgica e terminando a fase inicial com um jogo contra o Canadá, terminado com placar de 2 a 1.

O primeiro jogo de mata-mata da seleção marroquina foi contra a Espanha, sem gols no tempo regulamentar e prorrogação, o jogo foi decidido nos pênaltis, trazendo o acesso de Marrocos a próxima fase. As quartas de final foram contra Portugal, e mais uma vez, para a surpresa geral, a seleção marroquina se classificou, com o placar de 1 a 0.

Essa é a primeira vez de Marrocos na semifinal.