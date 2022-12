Argentina e Croácia se enfrentaram terça-feira (13), pelas semifinais da Copa do Mundo no estádio Lusail, com vitória para os argentinos, o tabu de nunca perder em semifinais se mantém. Com incrível atuação de Messi, o placar final foi de 3 a 0.

Com a classificação, a Argentina segue rumo a sua sexta final em Copas do Mundo, pela segunda vez com seu camisa 10 em campo. Enquanto a seleção se mantém na esperança do tricampeonato, Lionel Messi sonha em trazer o título que falta em sua história, com 35 anos o craque espera triunfo em sua última oportunidade, já que anunciou que a final será seu último jogo pelo campeonato mundial.

Foto: Reprodução/ Twitter

Com Lionel Messi, de pênalti e Julián Álvarez, balançando as redes duas vezes, a Argentina está de volta a final após 8 anos, ocasião em que foi superada pela Alemanha. O craque argentino foi coroado como principal personagem na vitória da seleção Albiceleste, com um gol e uma assistência, faltaram elogios ao vencedor de 8 bolas de ouro. “Um marciano chamado Messi”, “Loucura de Messi”, “Atuação descomunal de Leo” e “Magia de Messi” foram as manchetes que celebraram a vitória argentina, e sobretudo a atuação de gala do atacante.

O zagueiro, Nicolás Otamendi, camisa 19 da seleção argentina comemorou em suas redes sociais a classificação.

Con la misma ilusión de siempre 🫡 pasito a pasito. Lo conseguimos, A LA FINAL 🇦🇷 VAMOS ARGENTINA. Que hermosa locura 🤪 pic.twitter.com/ZuMk3BnqTG — Nicolas Otamendi (@Notamendi30) December 13, 2022

Com 2 gols, o jovem Julián Álvarez igualou feito inédito de Pelé, e se tornou o jogador mais jovem, desde o craque brasileiro, a marcar 2 gols em uma semifinal de Copa do Mundo. Com apenas 22 anos, o camisa 9 é destaque na seleção argentina, com quatro gols marcados até o momento. Após classificação, o atacante do Manchester City revelou se sentir merecedor. “Senti uma sensação de merecimento. Chegar à final é o que a gente queria.”, declarou Álvarez.

Foto: Reprodução/ Twitter

O primeiro tempo de jogo parecia algo como um ensaio para ambas equipes, que estudavam de acordo com qual música deveriam dançar. Com uma Croácia buscando pela desaceleração, a Argentina ditou seu ritmo, sempre mantendo a bola perto do meio campo.

Enquanto a seleção croata se perdia, a Argentina aproveitou as sobras para pressionar, sofrendo penalidade máxima em Julián Álvarez, cobrado por Messi, o pênalti foi convertido. Cinco minutos depois, em um contra-ataque, Álvarez se livrou de dois marcadores e balançou as redes croatas.

Após 2 gols, a equipe argentina dominou as ações ofensivas, e conseguiu garantir mais um gol, marcado no segundo tempo, também pelo camisa 9. A Croácia teve chances de diminuir o placar, após cruzamento de Perisic, o torcedor croata prendeu a respiração por alguns segundos, mas Lovren não conseguiu marcar.