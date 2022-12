A pré-temporada dos clubes brasileiros traz consigo inúmeras polêmicas, um dia após o anúncio oficial do Flamengo do técnico Vitor Pereira, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro, deu uma coletiva na qual não poupou críticas ao português. O time do Atlético-MG tem cerca de 1 mês de treinos antes do primeiro jogo, com Coudet ocupando a posição de treinador, as expectativas são boas.

Corinthians x Vitor Pereira

Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

Sob o comando de Fernando Lázaro, o Corinthians se reapresentou após 30 dias de férias.

Duílio Monteiro, declarou pela primeira vez seu descontentamento com a situação de Vitor Pereira, e a definiu como traição. “O que foi colocado para nós foi colocado para os torcedores, eu lamento a frustração. Dedicaram carinho ao Vítor, mas ele mentiu. Tudo o que sabemos foi colocado a vocês, uma doença da sogra, ele preferiu sair por isso. O Corinthians é maior que tudo isso, vamos em frente. Temos condições para isso e elenco para seguir.”, falou o presidente em coletiva.

“Do Vítor, não é questão de coisa pessoal. O cara enganou todo mundo. Torcida se apaixonou por ele, eu também sou torcedor. Fiz de tudo para que ele continuasse. Do nosso lado foi verdade, transparência, planejamento, condições de trabalho. Oferecemos tudo e mentiu. Achou melhor sair para cuidar da sogra e foi fazer outra coisa. Decepção com as pessoas.”, completou Duílio.

O presidente do Corinthians não escondeu sua frustração pela opção do técnico português, vale lembrar que, na despedida de Vitor no time alvinegro Duílio se referiu a ele como “irmão”.

Elenco do Corinthians deve se reapresentar quase em unanimidade para a pré temporada, Gustavo Silva (Mosquito) e Ruan Oliveira seguem no departamento médico, Robson Bambu e Bruno Melo, voltam aos seus clubes após não terem empréstimos renovados, Ramiro não deve ter o vínculo renovado.

O atacante paraguaio, Romero, que já teve passagem pelo Corinthians, desembarcou em São Paulo nesta terça-feira (13) e deve marcar presença na reapresentação.

Atlético-MG de cara (técnico) nova

Foto: Divulgação Atlético

Nesta quarta-feira (14), às 14h ocorreu a reapresentação do elenco profissional do Galo, o time fará seu primeiro jogo no dia 21 de janeiro, o que dá a Coudet, novo técnico, 30 dias de treino.

Eduardo Coudet é o sucessor de Cuca no comando do Atlético Mineiro. Até o momento o único reforço anunciado pelo clube é Paulimho, meia-atacante de 22 anos. Ambas contratações, Coudet e Paulinho, devem ser apresentadas em coletivas de imprensa.

O Galo também já acertou com Igor Gomes, pertencente ao São Paulo. O contrato com o time tricolor se encerra em março, é aguardada apenas se o time paulista irá liberá-lo antes para que o meia possa ser inscrito pelo Atlético em janeiro.

Cruzeiro conta com time em reformulação

Foto: Cris Mattos/STAFF IMAGES/ Cruzeiro

A temporada 2023 do Cruzeiro tem início nesta quarta-feira, Paulo Pezzolano aguarda os jogadores nesta manhã para exames médicos e demais protocolos. O técnico, considerado por muitos como o craque do time em 2022, manteve vínculo com o Cruzeiro, agora, na Elite do futebol brasileiro.

O clube terá muitas mudanças em seu elenco, 15 jogadores já tiveram sua saída confirmada, são eles Denivys, Geovane Jesus, Luvannor, Willian Oliveira, Matheus Bidu, Chay, Lincoln, Rodolfo, Chay, Pablo Siles, Wagner Leonardo, Leo Pais, Rômulo, Ezequiel, Zé Ivaldo e Jajá.

Neris, zagueiro que atuava na Arábia Saudita; Mateus Vital, meia-atacante que atuava no Corinthians; Anderson, goleiro do Athletico-PR; Rafael Bilu, meia-atacante do Criciúma; Mateus Davó, atacante do Corinthians e Igor Formiga, lateral da Ponte Preta, são os reforços que chegam.

Rafael Cabral, Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Filipe Machado, Neto Moura, Daniel Jr. e Bruno Rodrigues são os nomes já conhecidos pela torcida cruzeirense e que ficam para essa temporada.

Athletico-PR bate 13 saídas e encaminha outras 10

Foto: José Tramontin/ Athletico-PR

O Athletico Paranaense tem como aposta o novo técnico Paulo Turra, após seis anos como auxiliar de Luiz Felipe Scolari, Turra assume a beira dos gramados. Nesta quinta-feira (15), ele inicia oficialmente os trabalhos com a equipe profissional do furacão.

O novo comandante tem como objetivo boas campanhas na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

O furacão conta com 13 saídas de atletas, sendo eles, Anderson, Nicolas, Orejuela, Matheus Fernandes, Léo Gomes, Marlos, Felipe Aguilar, Walber, Dani Bolt, João Pedro Moura, Dudu Scheit, Kleiton, Paulo Victor, Matheus Babi, Vinicius Mingotti e Daniel Cruz.

Alguns atletas se encontram na ‘corda bamba’, com saídas encaminhadas, os nomes são, Nico Hernández, Lucas Halter, Edu, Luan Patrick, Christian, Pablo Siles, Bissoli, Fabinho, Jaderson e Yago.

Reforços se apresentam no São Paulo

Foto: Rubens Chiri/ saopaulofc

Os dois primeiros reforços do São Paulo para 2023 se apresentaram aos trabalhos na quarta-feira (14) e foram integrados ao elenco do clube. Pedrinho, atacante emprestado pelo Lokomotiv, e Rafael, goleiro que atuava no Atlético-MG, treinaram no CT.

O elenco fez dois períodos de treinamentos, além de bateria de exames, uma parte do grupo fez na quarta e a outra fará na quinta-feira. O São Paulo tem um elenco um tanto modificado para 2023, Miranda, Colorado, Reinaldo, Eder e Marcos Guilherme não tiveram seus contratos renovados, Bustos pediu rescisão e Luizão teve acerto com o West Ham.

Wellington Rato, meia do Galo, tem sua anuncia esperada em breve. Além dele, o ex-Fluminense, Marcos Paulo, ainda negocia com o clube.