Há dez anos, no Japão, o Corinthians se consagrava bicampeão mundial em cima do Chelsea. O time alvinegro vinha como campeão da Copa Libertadores 2012 (de forma invicta) e do Campeonato Brasileiro de 2011.

Os dois times que disputaram a final entraram na competição apenas nas semifinais, já que o regulamento estabelece que o campeão da Copa Libertadores e da Champions League entram apenas na penúltima fase, o que fez ambos disputarem apenas dois jogos.

O primeiro jogo do Corinthians foi um confronto contra o Al Ahly, do Egito. Com um jogo que deixou o torcedor corinthiano aflito, o time paulista se classificou com um sofrido 1 a 0. Com gol de Paolo Guerrero, no dia 12 de dezembro, o timão conseguiu a classificação para a final.

Foto: Daniel Augusto Jr.

Adiante, chegou o time inglês Chelsea, recém-campeão da Champions League. Um time com mais tradição e reconhecimento que o Corinthians, e que vinha do continente que não perdia a taça há 7 anos, o Europeu.

O caminho do campeão da Inglaterra, foi em confronto com o clube Monterrey, do México, vencendo de 3 a 0 o time conquistou a classificação para a final.

Às 19h30, no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, o Corinthians entra em campo para mostrar ao que veio. Com grande posse de bola, o Timão aproveitou para pressionar seu adversário. O atacante Paulinho quase abre o placar para o time paulista, mas o Chelsea não deixou o jogo fácil, com defesa muito bem organizada, não foi possível achar espaços na defesa.

Na sequência, Danilo tentou balançar as redes com a perna direita, mas sua tentativa foi bloqueada. A bola sobrou livre para Guerrero, e daí pra frente foram apenas comemorações. Após cabeceada do centroavante peruano, o torcedor alvinegro viu a rede balançar e foi a loucura aos 23 minutos do segundo tempo, com placar de 1 a 0 para o Corinthians.

O gol de Paolo Guerrero desenhado pelo escritor e arquiteto Silvio Sano

Daí pra frente, sobrou para Cássio, que em um dia iluminado fez defesas ‘milagrosas’, se consagrando como melhor jogador do Mundial de Clubes de 2012, e da final.

Foto: Kazuhiro Nogi/AFP

Aos 46 minutos do segundo tempo, o Chelsea marcou um gol, corretamente anulado (para a felicidade da fiel torcida). Mas aos 49 minutos, o juiz apita fim de jogo, e o Corinthians se consagra bicampeão mundial, com Tite no comando do clube e Guerrero como artilheiro.

Invasão Corinthiana

Foto: Divulgação Corinthians

Em 3 de dezembro, a torcida do Corinthians chegava ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, a torcida compareceu em peso para se despedir do time que rumava ao Mundial, aproximadamente 15 milhões de pessoas marcaram presença.

No Japão, a torcida alvinegra mostrou o porquê do apelido de “Fiel”, cerca de 40 milhões de torcedores atravessaram o oceano e percorreram mais de 18 mil quilômetros para apoiar o Corinthians.

Essa porém é apenas uma, das muitas “Invasões Corinthianas”, em 1976, aproximadamente 146 mil torcedores foram ao Rio ver o Timão jogar. Fato se repetiu em 1942 e 2010, além de 2012.