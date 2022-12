O Suzano Skate Park, localizado no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), recebe neste sábado (17/12) a primeira edição do “Girls Skate Jam”, torneio exclusivo para mulheres. Promovido pela Associação Suzanense de Skate, com apoio da Prefeitura de Suzano, o evento terá a disputa de duas categorias diferentes e contará com premiações de até R$ 15 mil. As interessadas ainda podem se inscrever por meio do formulário on-line no perfil da competição no Instagram, @girls_skatejam.

As baterias começam às 10 horas com as competidoras do estilo street, que executarão provas eliminatórias em até três minutos, nas quais as dez melhores colocadas gerais avançam para a decisão, disputada no formato de duas voltas de um minuto. Na sequência, ao meio-dia, será a vez das meninas da classe park demonstrarem suas habilidades na pista ao longo de duas voltas de 45 segundos para atingirem a maior nota possível. O modelo se repete na decisão com as dez mais bem posicionadas das seletivas e haverá a entrega de prêmios às melhores colocadas e um troféu para campeã.

De acordo com o presidente da Associação Suzanense de Skate e idealizador do torneio, Davison Fortunato, o Bob, brasileiras de renome no cenário mundial como Rayssa Leal, a Fadinha, e Letícia Bufoni são grandes inspirações para essas competidoras. “É um grande orgulho e satisfação colocar esse projeto de incentivo em prática, pois esse é um torneio totalmente dedicado ao universo feminino do skate. Desde as juízas, até as narradoras e competidoras, queremos dar o merecido espaço e visibilidade às meninas de todos os lugares do Estado de São Paulo e de outros locais”, relatou.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, ver o Suzano Skate Park recebendo uma competição exclusiva para o público feminino representa o desenvolvimento do esporte entre as mulheres. “O skate é um dos esportes mais inclusivos e, justamente por isso, ver uma iniciativa como essa, na nossa pista, é muito especial. Damos boas-vindas a todas e esperamos uma grande competição em Suzano”, afirmou.