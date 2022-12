No domingo (18), no Catar, a Argentina se consagrou pela terceira vez campeã e conseguiu o título que faltava para um de seus ídolos, Lionel Messi. Com um jogo digno de final de Copa do Mundo e eleito por vários torcedores como a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos.

A Argentina começou o jogo na vantagem e em vários momentos se viu com a certeza da taça, mas o jovem Kylian Mbappé não deixou o jogo fácil para os argentinos. No primeiro tempo a seleção albiceleste marcou duas vezes, com gols do capitão Lionel Messi, de pênalti, e Di Maria, a Argentina dominava o jogo e determinava o ritmo da ‘última dança’ do camisa 10 com a camisa da seleção.

Entretanto, Mbappé, já campeão uma vez pela França, mostrou que queria sentir o gostinho da vitória mais uma vez, nos 35 minutos do segundo tempo, acabou com a felicidade argentina e em dois minutos, marcou dois gols, um de pênalti e um de voleio. Parece que a vitória argentina não seria tão fácil quanto parecia, com o empate por 2 a 2, o jogo foi a prorrogação, prolongando o sofrimento do torcedor da Argentina e trazendo um suspiro de esperança ao torcedor francês.

Na prorrogação a história do primeiro tempo se repetiu, com gol de Messi aos 3 minutos do segundo tempo de prorrogação, o argentino achou que o último troféu que faltava na sua vasta estante estava sã e salvo, mas após pênalti a favor da equipe francesa, Mbappé converteu e balançou as redes faltando 2 minutos para o fim do jogo.

Chegando aos pênaltis, o camisa 10 da Argentina abriu a cobrança rumo ao título e converteu, Dybala, Paredes e Montiel também marcaram a favor da Argentina. Do outro lado, Mbappé e Kolo Muani balançaram as redes para a França, porém o goleiro Martinez defendeu a cobrança de Coman e Tchouaméni bateu para fora, consagrando a Argentina tricampeã do mundo.

Justiça por Messi

Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress

Lionel Messi cravou seu nome na história do futebol mundial após conquistar Copa Do Mundo com a Argentina. Ficando no ‘quase’ em 2014, com um vice, e vendo o sonho escapar por suas mãos em 2006, 2010 e 2018, o camisa aposenta a camisa albiceleste, com o título que o faltava.

Batendo inúmeros recordes, como o jogador que participou de mais jogos do campeonato mundial da Fifa, maior capitão, jogador com mais gols pela seleção argentina, duas vezes melhor da Copa.

Com mais de 40 títulos no currículo, entre eles 8 bolas de ouro, campeonato francês, 10 campeonatos espanhóis e 4 Champions League, o astro argentino conquistou o que lhe faltava, em sua última oportunidade, já que declarou que o jogo contra a França seria seu último com a camisa argentina.

“Campeões do mundo! Tantas vezes sonhei, tanto desejava que ainda não consigo acreditar. Muito obrigado a minha família, a todos que me apoiam e também a todos que acreditaram na gente. Demonstramos mais uma vez que os argentinos quando lutam juntos e unidos são capazes de conseguir o que nos propusemos. O mérito é do grupo, que está acima das individualidades, é a força de todos brigando por um mesmo sonho que também era de todos os argentinos. Conseguimos! Já nos encontramos.”, declarou Messi em suas redes sociais.

Mbappé quebra recordes mas é lembrado por soberba

Foto: Reprodução/ Twitter

Após se eternizar como segundo jogador a marcar um hat-trick em uma final de Copa do Mundo, se igualar com Pelé e Ronaldo em números de gol e ganhar o prêmio de artilheiro dessa edição do campeonato, o que realmente repercutiu foi a fala de Mbappé sobre o futebol sul-americano.

Após ficar apenas no ‘cheirinho’, com o vice-campeonato, diversos internautas lembraram e criticaram a ‘soberba’ e ‘arrogância’ do francês quando se referiu ao futebol sul-americano, há cerca de 8 meses.

“Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. Por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham.”, declarou o atleta.