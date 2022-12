O Guararema Cidade Natal deu início a segunda semana do evento com grande movimento entre sábado e domingo (17 e 18) e marcado por diversas atrações, como mais de 20 pontos decorados, shows musicais, espetáculos de teatro, Casa do Papai Noel, Espaço Gourmet e projeção mapeada na Igreja Matriz.

O público estimado pelo Centro de Segurança Integrada (CSI), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é de cerca de 47.738 mil pessoas que estiveram na cidade prestigiando o evento e conferindo a decoração natalina.

Somente neste fim de semana, a cidade recebeu 36 ônibus de excursão no sábado (17), 27 no domingo (18), além dos moradores e visitantes de cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba e da capital Paulista.

Para esta semana, além das atrações fixas, a programação tem início na quinta-feira (22), com show do Rafael Alves na Praça Cel. Brasílio Fonseca (Coreto) às 20 horas; Ballet Iluminado às 20 e 21 horas na Praça 9 de Julho, show do Ricardo Dutra no Estacionamento do Recanto Américo Pau D’Alho, às 20 horas e show do Igor Ivan, logo em seguida às 21 horas.

Já na sexta-feira (23) terá programações ao longo de todo o dia, com show do Thiago Costa no Estacionamento do Recanto Américo Pau D’Alho, às 14h30; show do Igor Ivan, na Praça Cel. Brasílio Fonseca (Coreto) às 15 horas; intervenções artísticas da companhia 2 Girassóis pelas praças e parques da região central; show de Djane Borba, Jorge Ervolini, Izi Ferro e Antonio Carlos Veloso, no Estacionamento do Recanto Américo Pau D’Alho, às 20 horas; Rafael Alves na Praça Cel. Brasílio Fonseca (Coreto) às 20 horas e Roni Silva e Gabriel no Recanto Américo Pau D’Alho, às 21h30.

Vale lembrete de que sexta-feira (23) será o último dia de visitação na Casa do Papai Noel, que funciona de terça a sexta-feira, das 9 às 13 horas, com a presença do Papai Noel e Noeletes das 14 às 18 horas e das 19 às 23 horas, no Parque de Lazer Prof. Deoclésia de Almeida Mello.

Diversas outras atrações, como a rota iluminada, mapa turístico interativo, atrações, pousadas, hotéis, restaurantes e bares, estacionamentos parceiros, pontos de ônibus, sanitários, dentre outras informações, que podem ser conferidas no site exclusivo do evento, https://guararema.sp.gov.br/cidade-natal/.