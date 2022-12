O Suzano Skate Park recebeu no último sábado (17), 76 atletas de todo o Brasil para a disputa do Girls Skate Jam, competição promovida pela Associação Suzanense de Skate. O torneio, exclusivo para o público feminino, agitou a pista do Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador, com uma série de manobras e truques nos obstáculos do traçado.

Com foco total às mulheres, protagonistas da iniciativa, foram realizadas competições em duas classes, “street” e “park”, nas quais as atletas disputaram baterias eliminatórias até as finais, nas quais as dez melhores colocadas receberam prêmios somados de R$ 15 mil, ao passo que as campeãs foram agraciadas com um troféu cada.

No estilo “street”, a curitibana Maria Clara Reis de Almeida foi a grande campeã ao obter uma média de 5.95 na avaliação das juradas. Por sua vez, a classe “park” terminou com título de Victoria Bassi, de Ribeirão Preto, que superou Clara Lua, também de Curitiba, e Fernanda Gaudino, de São Paulo, para ficar no topo do pódio. Além do prêmio em dinheiro, as vencedoras foram agraciadas com um troféu, exaltando a força e a determinação feminina sob o skate e no dia a dia.

Para o presidente da Associação Suzanense de Skate, Davison Fortunato, o Bob, o campeonato foi um verdadeiro sucesso. “Reunimos meninas e mulheres, além de espectadores de todas as idades, para acompanhar esse torneio que mostra que o skate é pra todos. Agradeço a todas pela presença, foi uma grande competição e esperamos fazer nosso esporte crescer cada vez mais na cidade e no Alto Tietê”, relatou.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, a disputa de um campeonato feminino é prova da força do skate na cidade. “O evento é uma iniciativa trazida pelo Bob e pela Associação Suzanense de Skate que nós recebemos no nosso Skate Park com o maior prazer do mundo. Essa forte presença do público feminino, tanto na pista quanto em volta dela, na transmissão, com a DJ e afins, demonstra a inclusão desse esporte que cresce mais e mais na nossa sociedade graças às ações importantes como esta”, apontou.

Segundo o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o Girls Skate Jam foi uma verdadeira celebração da união de estilos e culturas no esporte, uma marca da cidade de Suzano. “Em nome do amigo Bob e do secretário Nardinho, agradeço o empenho e o prestígio dos envolvidos que fizeram um grande evento nesta manhã. Parabéns a todas as participantes, desejo a melhor das sortes e da competência para cada skatista que esteve aqui nesta manhã”, ressaltou o chefe do Executivo municipal. O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, também prestigiou o torneio ocorrido no sábado passado no Parque Max Feffer.