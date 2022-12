Na sua última sessão ordinária do ano e como presidente da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, na terça-feira, dia 20, o vereador Flávio Batista de Souza (Podemos), o Inha, fez questão de agradecer o apoio dos colegas de Mesa Diretora, dos demais parlamentares e dos servidores da Casa durante os dois anos de exercício no cargo. Segundo ele, liderar a instituição exige muito senso de responsabilidade, porém, o resultado final é muito gratificante.

Exercendo seu terceiro mandato eletivo e no comando do Poder Legislativo, tendo a experiência de ter sido vice-prefeito, de 2009 a 2012, e secretário municipal de Esportes e Lazer duas vezes e de Transportes e Mobilidade Urbana, Inha destacou a dedicação em prol da população em geral no dia a dia da Câmara Municipal. Para ele, apesar dos momentos difíceis vale sempre a pena trabalhar a política em benefício do bem comum. “Na realidade, compreendo perfeitamente as críticas, mas o apoio é muito maior”, diz.

Ainda, no seu breve discurso, o presidente informou que no próximo dia 26, a Prefeitura Municipal vai realizar o processo de aberturas dos envelopes das empresas concorrentes da licitação para concluir as obras da futura sede definitiva da Casa na Rua Deputado Queiroz Telles, na Vila Romanópolis. Além disso, ele anunciou que vai acompanhar todo o andamento dos serviços no ano que vem. De acordo com o presidente, a expectativa é que os trabalhos sejam finalizados ainda em 2023.

Inha também desejou sucesso a nova Mesa Diretora que irá comandar a Câmara Municipal nos próximos dois anos. Na opinião dele, a Casa estará em boas mãos sob a liderança do presidente recém-eleito, Hodirlei Martins Pereira (PSD), o Mineiro, e do restante, ou seja, do vice-presidente Eliel de Souza (PL), do primeiro secretário Claudio Roberto Squizato (PL), do segundo secretário José Juca de Araújo Neto (PSC), o Juca do São Judas e de Fábio Farias de Oliveira (União Brasil), o Fábio Wuhalla.

Na sessão ordinária, Inha convocou os colegas para sessão extraordinária não remunerada no dia 30, às 9h, para aprovar em segunda e última discussão dois projetos de autoria do Poder Executivo que tratam respectivamente do aumento nos salários de médicos do programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF), de R$16 mil para R$22 mil mensais e da reestruturação do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Mas, o presidente admitiu que ainda podem ser incluídas outras matérias na pauta.

Por Pedro Ferreira.