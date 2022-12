Por seus expressivos serviços oferecidos ao município, Natelson Domingos Ramos, líder comunitário, adquiriu na sessão ordinária de terça-feira (20), o título de cidadão ferrazense. Com autoria do vereador Roberto Antunes (Cidadania), o projeto de decreto legislativo havia sido aprovado no último dia 13. Dessa forma, o texto foi publicado na segunda-feira (19) Boletim Oficial do Município (BOM).

Nascido em Buíque (PE), ele teve três filhos e uma neta, Natelson Ramos veio para São Paulo na década de 70. Morou de início no Cambuci. O nordestino mudou-se para Ferraz de Vasconcelos no final dos anos 80. No começo, residiu na Rua São Carlos, no bairro do mesmo nome, porém, depois instalou-se de forma definitiva na Rua São Jorge, no Parque São Judas Tadeu.

Sempre preocupado com o próximo, Natelson Ramos criou no início da década de 90, o projeto Nacashovi. A iniciativa lutava por infraestrutura básica, em sua maioria, para os bairros dos Jardins Castelo, Yone e São José, entre outras localidades periféricas. Graças ao seu projeto, os moradores conquistaram enfim seus direitos básicos de acesso a energia elétrica, ao fornecimento de água, rede de esgoto e linhas de ônibus.

Ele ainda conseguiu a pavimentação de vias públicas. Por mérito de Natelson Ramos e sua atuação voluntária toda a população daqueles bairros periféricos conquistaram uma melhor qualidade de vida. O projeto Nacashovi ainda permanece ativo, no momento atual ele desenvolve atividades como reforço escolar e alfabetização de adultos.

Em parceria com o Vivaleite, o projeto atua beneficiando, cerca de 400 famílias carentes. O Nacashovi engloba também um estúdio de comunicação via internet, onde interage com a comunidade. Ele trabalhou como assessor parlamentar, sendo chefe de gabinete da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, de 2015 a 2016. No período, a Casa era comandada pelo vereador Roberto Antunes de Souza (Cidadania).