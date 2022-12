Rei do Futebol deixa 6 filhos, 4 netos, sua esposa, Márcia Aoki, além de um grande reinado no futebol.

Morre aos 82 anos, nesta quinta-feira (29), em São Paulo, em decorrência de um câncer de cólon, Pelé. Internado a pouco mais de um mês, o Rei do Futebol se encontrava em cuidados paliativas, sem estima melhora.

O maior atleta de todos os tempos, único tricampeão mundial está internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da quimioterapia para tumor de cólon, além do tratamento de uma infecção respiratória.

O Rei do Futebol começou no fim de agosto de 2021 uma luta contra o câncer, esse foi o jogo mais importante da sua vida, e infelizmente o último. Pelé já se encontrava em cuidados paliativos.

Edson Arantes do Nascimento não é um nome muito conhecido, mas quando se fala de Pelé, novidade seria alguém não conhecê-lo. Ex-esportista brasileiro, é considerado o maior jogador de futebol da história, daí o apelido de Rei do Futebol.

Nascido em 3 corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940, se mudou para Bauru aos 4 anos. Quando mais novo ele era conhecido como Dico pela sua família, ele sempre se interessou por futebol e começou a fazer partes de pequenos times em Bauru.

Ele jogava no gol, inspirado em Bilé, amigo de seu pai. Edson não conseguia pronunciar Bilé corretamente, falando algo que soava como “Segura, Pilé!” quando o goleiro defendia. Assim surgiu entre seus amigos o apelido de Pelé.

Foto Reprodução TV Santos

Pelé chegou ao Santos em 1956, como promessa de Waldemar de Brito, que afirmou ao clube que “Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo!”. Sua primeira partida com a camisa do peixão foi em um jogo contra o Corinthians, na qual o Santos levou a melhor por 7 a 1, entrando no segundo tempo, Pelé marcou o sexto gol.

Com 16 anos, Pelé já era conhecido a nível nacional. Em 1957, ele já era titular do Santos, além de artilheiro mais novo do Campeonato Paulista (recorde que mantém até hoje), com 36 gols.

Durante sua passagem no Santos (1956-1974), Pelé conquistou com o clube dez campeonatos Paulistas, seis campeonatos estaduais, duas Copas Libertadores e dois Mundiais de Clubes. Em 1969 ele marcou seu milésimo gol, de pênalti, em uma partida contra o Vasco. Pelé se despediu do Santos em 1974, com 1116 jogos e 1091 gols.

Pela Seleção Brasileira, Pelé levantou 3 vezes a taça de campeão mundial, sendo até hoje, o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo, com 17 anos e 8 meses.

Foto reprodução CBF

Pelé jogou a Copa da Suécia com o número 10, número que por sua conta passou a ser cedida para os jogadores mais habilidosos de um time.

Com 95 gols pela seleção, Pelé ainda detêm o recorde de maior artilheiro da seleção masculina.

O Rei do Futebol se despediu dos gramados em 1977, com um marcante jogo entre Cosmos (seu clube no momento) e Santos. Ele disputou o primeiro tempo com a camisa do Cosmos, mas no segundo tempo voltou a suas raízes, disputando com a camisa do Santos. De acordo com o Guiness Book, Pelé é o maior artilheiro da história do futebol, com 1281 gols em sua carreira.