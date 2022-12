A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano está finalizando o ano de 2022 com o recorde de 17.666 alunos inscritos nas aulas das 28 modalidades promovidas nos polos da cidade, número 7,71% superior ao recorde anterior, anotado em 2019, quando foram 16.400 alunos registrados pela pasta. O resultado consta no balanço anual de ações divulgado pela pasta nesta quarta-feira (28/12), que também engloba iniciativas em diversos pontos do município no campo recreativo e de alto desempenho.

Somando as aulas promovidas nas praças esportivas da cidade, como o Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, a Arena Suzano, o Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, e outros polos específicos nos bairros das três regiões do município, a pasta ultrapassou o número de 16.400 alunos de 2019, ano de maior volume dos atendimentos antes da pandemia de coronavírus (Covid-19). Os dados são resultados da implementação de novos equipamentos em locais inéditos, incluindo campos de futebol, quadras poliesportivas, ginásios e centros de convivência, além da retomada das atividades após o auge da pandemia.

As modalidades mais requisitadas pela população suzanense são aquelas voltadas aos esportes aquáticos, como natação e hidroginástica. Com aulas realizadas pela Associação Suzanense de Esportes Aquáticos (Asea) nas piscinas do Portelão, do Parque Max Feffer e do Suzanão, o segmento conta com 6.987 adeptos.

A segunda maior procura é em relação ao futebol de campo, com 2.538 vagas preenchidas. As aulas são promovidas pela Liga Municipal de Futebol de Suzano (LMFS), por meio de convênio com a prefeitura, que garante uniformes e equipamentos adequados para a prática do jogo desde a infância até a adolescência. Outros destaques são as aulas de vôlei (900), jiu-jitsu e muay thai (730), basquete (641), judô (515) e skate (400).

O volume de alunos registrados está presente nos diversos equipamentos existentes e nos locais recém-entregues. Alguns dos espaços inaugurados neste ano incluem a Arena Palmeirinha, na Vila Ipelândia, entregue em julho, e o Complexo Poliesportivo do Jardim Brasil, que passou a funcionar em setembro, além de espaços esportivos revitalizados como os campos de futebol dos bairros Cidade Miguel Badra, Sesc, Vila Urupês e Jardim São José.

No setor do alto desempenho, a pasta também promoveu apoio a atletas em nível individual e coletivo. A secretaria conveniou projetos que renderam troféus e medalhas nas artes marciais como judô, taekwondo, jiu-jitsu e sumô, englobando conquistas regionais, estaduais, nacionais e internacionais. No quesito coletivo, a administração também ofereceu as principais praças esportivas ao União Suzano Atlético Clube (Usac), que conseguiu campanha de destaque na terceira divisão estadual jogando no Suzanão, além do Suzano Vôlei, que utilizou a Arena Suzano para retornar à primeira divisão do voleibol brasileiro, atuando pela Superliga Nacional em sua primeira temporada de existência.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, explicou que o trabalho desenvolvido pela pasta em 2022 teve foco especial na democratização do esporte em todo o município. “Foram muitas as ações, pois Suzano é uma cidade que cresce cada dia mais nas áreas em que, anos atrás, não havia progresso. Por isso, trabalhamos para descentralizar as modalidades e os equipamentos a fim de que as pessoas que moram longe do centro não precisem de grandes deslocamentos para ter uma prática esportiva adequada”, comentou.

Ainda segundo o titular, o objetivo da pasta para o ano que vem é a ampliação da área de atuação da secretaria em parcerias com entidades esportivas ou não. “Temos o intuito de promover novas capacitações técnicas a professores de iniciativas conveniadas, com estudos para implementação de projetos de desenvolvimento do esporte e, de forma mais específica, no desenvolvimento do atletismo local por meio das escolas”, completou Nardinho.

Crédito das fotos: Maurício Sordilli/Secop Suzano