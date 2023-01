Simone Tebet (MDB-MS) tomou posse nesta quinta-feira (5) como ministra do Planejamento e Orçamento, a cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto, e em longo discurso, a senadora agradeceu Lula (PT) e afirmou seu compromisso com o povo brasileiro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad compareceu a cerimônia, sendo essa a única posse que ele marca presença até o momento. Gabriel Galípolo, secretário-executivo da Fazenda; Esther Dweck, ministra da Gestão e o ex-presidente José Sarney também estiveram presentes. Até o momento, o presidente Lula (PT) não compareceu a nenhuma posse de seus ministros.

Simone foi anunciada no final de dezembro como ministra do Planejamento, no terceiro e último anúncio do presidente. Ela demonstrou de primeiro momento interesse no Ministério da Educação, após não consegui-lo, ela sinalizou interesse para o Ministério de Desenvolvimento Social, a ideia não agradou o PT, já que a pasta comanda o Bolsa Família e Simone é uma provável rival na disputa presidencial de 2026. O Ministério do Meio Ambiente o foi oferecido, mas ela o recusou.

A ministra declara estar assumindo uma das pastas mais importantes do governo. “Gratidão a Deus, ao presidente Lula pela confiança absoluta de entregar a mim uma das pastas mais importantes, relevantes do governo, do seu governo, do nosso governo, governo do PT e da frente ampla democrática. Ministério do Planejamento trata do futuro, mas também do presente”, disse em seu discurso.

O Ministério do Planejamento e Orçamento foi recriado pelo atual presidente Lula, no governo Bolsonaro (PL) ele fazia parte do Ministério da Economia, agora desmembrado.

Tebet reforçou que seu compromisso para com a população é de incluir o brasileiro no orçamento sem descuidar da responsabilidade fiscal. “Nosso papel, sem descuidar da responsabilidade fiscal, da qualidade dos gastos públicos, é colocar o brasileiro no orçamento”

Sua ideia é de trabalhara em conjunto com o Tribunal de Contas da União (TCU) para avaliar o custo-benefício das políticas públicas. Em seu discurso, Simone Tebet afirmou que os pobres serão tratados com prioridade no orçamento público.

“Os pobres estarão prioritariamente no Orçamento público. A primeira infância, idosos, mulheres, povos originários, pessoas com deficiência, LGTBQIA+. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. Tem de abarcar todas essas prioridades, sem deixar de ficar de olho na dívida pública”, disse a agora ministra.

Simone também afirmou que disse a Lula que existem divergências econômicas entre os integrantes de sua equipe de economia. “Lula me ignorou, como se dissesse: ‘é isso que eu quero. Sou um presidente democrata. Quero diferentes para somar, pois assim que se constrói uma sociedade democrática”, disse Tebet.

Em seu discurso ela fez críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Em retirada, o capitão e sua tropa deixaram para trás sementes de destruição. Com o presidente Lula e a frente ampla, vamos avançar. Plantar boas sementes porque o brasil sempre foi terra fértil”, declarou.