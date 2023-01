A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que vacinação contra Covid para pessoas com idades acima de 12 anos deve retornar na segunda-feira (9). Essa retomada só é possível graças a entrega de 300 mil doses de imunizantes da Pfizer pelo Ministério da Saúde.

Na quinta-feira (5), a prefeitura havia anunciado que a imunização seria suspensa por tempo indeterminado, dada a falta de doses, exceto para crianças, mas que também não tardariam a acabar. “Há poucas doses de vacina para covid ainda no dia de hoje. Muito provavelmente amanhã seremos obrigados a suspender a vacina para covid de adultos. Também há poucas doses de vacina para crianças. Então, procure se vacinar no dia de hoje, enquanto a gente ainda tem doses disponíveis”, havia declarado o secretário da Saúde, Daniel Soranz.

O secretário reafirmou a importância nas doses de reforço da imunização. “Hoje, há um milhão de cariocas que não voltaram para tomar as doses de reforço. Felizmente, com as festas de fim de ano, muitos cariocas procuraram se vacinar. Hoje, a gente tem um cenário epidemiológico muito favorável por conta da nossa alta cobertura vacinal. Só que essa proteção não dura para sempre e é importante que os cariocas saibam disso. Então, a nossa recomendação é que procurem se vacinar o quanto antes, procurem se proteger”, declarou Daniel.

No momento, a cobertura vacinal do Rio de Janeiro é de 90,2% da população com 2 doses do imunizante, quando levado em conta apenas os adultos com idade superior a 18 anos, o número sobe para 99,8%. Entre as crianças de 5 a 11 anos, apenas 64% receberam duas doses da vacina.

O secretário disse que a falta de doses de vacina para os adultos é um problema de logística do Ministério da Saúde, enquanto as vacinas da Pfizer Baby e Pfizer Infantil não tem estoque.

O Ministério da Saúde disse em nota que assinou contrato com a Pfizer para a compra de 50 milhões de doses.

“O Ministério da Saúde assinou um acordo com a farmacêutica Pfizer para a compra de mais 50 milhões de doses da vacina Covid-19. Com a aquisição, que complementa o contrato vigente, o número total de doses chegará a 150 milhões. Ao longo do último ano, 81 milhões de doses foram entregues ao Brasil pelo laboratório, e as 69 milhões de doses remanescentes do acordo serão entregues até o segundo trimestre de 2023.

O acordo prevê a entrega de vacinas bivalentes para pessoas acima de 12 anos e monovalentes para crianças de 6 meses a 11 anos. O contrato vigente também inclui a entrega de potenciais vacinas adaptadas à novas variantes que venham a ser aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para a faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade estão previstas duas entregas em 2023: a primeira, com 16 milhões de doses, no primeiro trimestre e a segunda, com 6,68 milhões de doses, no segundo trimestre. Para o público de 5 a 11 anos de idade também estão previstas duas entregas: a primeira, com 11 milhões de doses, até o primeiro trimestre e a segunda, com 6,57 milhões, no segundo trimestre. Já para o público adulto, está prevista uma entrega de 9,7 milhões de doses da vacina bivalente BA.4/BA.5 até junho.”