Foram realizados na manhã desta segunda-feira (9), pela Polícia Militar do Distrito Federal e pelo Exército, uma operação para desmonte dos acampamentos de bolsonaristas no Quartel-General do Exército em Brasília. A decisão veio do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, após ataque de manifestantes extremistas à sede dos Três Poderes, os manifestantes se encontravam no acampamento antes do ataque. O ministro deu 24h para o desmonte.

Os militares deram uma hora para que os acampados pudessem sair do local. Os participantes começaram a ser retirados do local em 50 ônibus que foram disponibilizados pela Secretária de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob), o grupo foi enviado para a Superintendência da Polícia Federal no DF,onde passarão por triagem. Cerca de 1,2 mil pessoas estavam nesses ônibus.

A entrada de carros no QG do Exército se encontra proibida desde o período da manhã, já a circulação de pedestres se encontra livre até o momento. Agentes de segurança acompanham a movimentação do local, após reforços, grupos de bolsonaristas começaram a deixar o local espontaneamente.

Segundo a decisão de Moraes, a operação deve ser realizada pelas Polícias Militares dos Estados e DF, e se necessário, contarão com apoio da Força Nacional e da Polícia Federal.

Moraes decide pelo afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes decidiu nesta segunda-feira (9) pelo afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha, por 90 dias. Ministro entende o governo do Distrito Federal como omisso e conivente aos ataques à sede dos Três Poderes.

Durante o ataque no domingo (8), as forças de segurança do DF não reprimiram os manifestantes extremistas que invadiram e depredaram o Congresso, o Palácio do Planalto e o prédio do STF.

Moraes tomou a decisão no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos do qual é relator, o pedido de afastamento veio do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e da Advocacia-Geral da União e foi analisado e aceito pelo ministro do STF.

O ministro tratou o caso como omissão do governo do Distrito Federal, já que os preparativos para a invasão já eram conhecidos.

“A escalada violenta dos atos criminosos resultou na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, circunstâncias que somente poderiam ocorrer com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência, uma vez que a organização das supostas manifestações era fato notório e sabido, que foi divulgado pela mídia brasileira”, escreveu na decisão.

O afastamento de Ibaneis se justifica com o cometimento dos crimes como: atos preparatórios de terrorismo, associação criminosa, dano, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

São também indícios de irregularidades apontados por Moraes a falta de apresentação de resistência, por parte da Polícia Militar do Distrito Federal, diante da gravidade da situação, havendo casos de abandono do posto por parte de alguns policiais; além de parte do efetivo que se deslocou para que atos violentos fossem impedidos não adotaram as providências regulares próprios dos órgãos de segurança, tendo filmado, para entretenimento pessoal, os atos terroristas.

O ataque

A sede dos Três Poderes foi invadida e depredada neste domingo (8), por bolsonaristas extremistas. É a primeira vez que o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto são atacados na história do Brasil.

Os manifestantes radicais quebraram móveis e vidraças, além de vandalizarem obras de arte e objetos históricos. Gabinetes de autoridades foram invadidos e depredados durante a invasão, documentos oficiais foram rasgados e armas foram roubadas.

O prejuízo ao patrimônio público ainda não foi calculado. Até o momento, cerca de 300 pessoas foram presas.

O presidente Lula que se encontrava em São Paulo, regressou à Brasília e decretou intervenção federal para que a segurança pública do Distrito Federal seja assumida.

O movimento golpista acontece há semanas em Brasília, com um acampamento na frente do Quartel-General do Exército em Brasília, o movimento, no entanto foi reforçado com mais de 100 ônibus que chegaram no domingo, com ações combinadas por redes sociais, mesmo assim o governo do DF não adotou medidas para proteger os prédios.

Os manifestantes radicais fizeram uma caminhada de 8 km, escoltados pela Polícia Militar, na Esplanada dos Ministérios, a barreira policial ão foi suficiente para conter os avanços, os bolsonaristas ocuparam então a rampa do Congresso.

Os golpistas depredaram salões da Câmara e do Senado. Diversos gabinetes, como o da primeira-dama Janja, foram vandalizados, a porta de um armário do ministro Alexandre de Moraes foi arrancada. O gabinete do presidente Lula (PT) não foi invadido graças a blindagem reforçada.

Gleisi Hoffman, presidente do PT apontou omissão do governo do DF por meio de suas redes sociais.

Governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional. É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 8, 2023

Líder do governo Lula no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues também se manifestou em suas redes sociais.

A manifestação terrorista em Brasília já era prevista e contou com a complacência e quase cumplicidade do governador do DF @IbaneisOficial. Qualquer coisa que vier a acontecer com a vida das pessoas e ao patrimônio do povo brasileiro, o Sr @IbaneisOficial será responsabilizado. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 8, 2023

O presidente Lula foi ao Palácio para analisar os danos e se encontrou com a presidente da Corte, Rosa Weber e com o ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente também agendou uma reunião com os 27 governadores de Estado para a manhã desta segunda-feira (9).

Segundo Flávio Dino, ministro da Justiça, as prisões devem seguir durante a segunda-feira (9) e serão prioridade do interventor, Ricardo Garcia Cappeli, secretário executivo de Dino.

Os manifestantes presos já estão sendo transferidos para o Complexo Penitenciário da Papuda e para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF).

Fotos da destruição

Confira fotos da destruição causada na sede dos Três Poderes:

Foto: TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Foto: Adriano Machado/Reuters Foto: Reprodução/Twitter Foto: Reprodução Foto: Reprodução Foto: Elisa Clavery/TV Globo Foto: Redes Sociais

Governo cria e-mail para exclusivo para denúncias

O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou nesta segunda-feira (9), um e-mail exclusivo para denúncias e informações sobre os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília.

O e-mail para denúncias é o denuncia@mj.gov.br .