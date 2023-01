Morreu no domingo (8), o maior ídolo da história do Vasco. Roberto Dinamite faleceu, durante a manhã, aos 68 anos. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, foi internado após piora no quadro, na última quinta no hospital da Unimed, no Rio de Janeiro.

Dinamite foi o maior artilheiro da história do Cruz-Maltino e jogador com mais jogos pelo clube. Pelo Vasco , ele foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1974, dos Cariocas de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992, das edições do Troféu Ramón de Carranza em 1987 e 1988, dentre outros.

Em postagem no perfil oficial de Roberto Dinamite no Instagram, a família confirmou sua morte e agradeceu as mensagens que recebeu:

“É com enorme pesar que os filhos Luciana, Tathiana, Roberta e Rodrigo, e sua esposa Liliane, comunicam o falecimento de Carlos Roberto de Oliveira, o grande Roberto Dinamite. Eternizado na história do futebol brasileiro e mundial, o maior ídolo do Club de Regatas Vasco da Gama se despediu hoje de familiares, amigos e fãs espalhados por todo o país. A família agradece as inúmeras mensagens de carinho recebidas pelo falecimento do pai e marido Roberto Dinamite. Informamos que o velório acontecerá no Estádio de São Januário, nesta segunda-feira, dia 09/01, das 10h às 19h. Muito obrigado por tanto carinho! Ele lutou! 🖤”