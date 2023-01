O União Suzano se despediu nesta segunda-feira (9) da Copinha, com uma derrota de 3 a 1 para o Figueirense, a equipe do Javali do Vale mais uma vez não se classifica para a segunda fase da principal competição das categorias de base do Brasil.

O clube da União Suzano entrou em campo com a necessidade de uma vitória com diferença de 3 gols para superar o segundo colocado Vitória da Conquista no saldo de gols. Já o Figueirense, campeão da Copinha em 2008, já começou o confronto eliminado, já que até o momento acumulava duas derrotas.

O resultado começou a ser construído logo nos três primeiros minutos do primeiro tempo, uma bola mal afastada pela zaga suzanense foi aproveitada por Willian que marcou o primeiro gol para a equipe catarinense.

O jogo ficou mais difícil para a União Suzano, que teve que se virar com um jogador a menos, quando Lucas foi expulso aos 36 minutos. Nos últimos minutos do primeiro tempo, o técnico Leandro Silva fez substituições tentando deixar o time mais ofensivo.

A polêmica do jogo ficou por um possível pênalti que não foi marcado a favor da equipe da casa aos 46 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, a equipe da União Suzano buscava reverter o placar a seu favor, com muitas chances perdidas, a equipe do Javali do Vale ficou “afobada” e errava passes simples. Passando muito tempo no seu campo de ataque, o clube de Suzano não acertava nenhum gol, pelo contrário, todos passavam longe do goleiro Antonio.

Em uma jogada bem trabalhada, Tucão cruzou para Renan Bernabé que marcou o segundo gol, ampliando o placar para o Figueirense aos 16 minutos. Aos 26, depois de um escanteio, a bola passa por toda a zaga do time da casa e para nos pés de Renan Parceli, que balança as redes mais uma vez para a equipe catarinense.

Como um suspiro de honra, Yuri marca o primeiro e único gol da União Suzano aos 38 minutos do segundo tempo, mas naquele ponto, a equipe precisaria de mais cinco gols para se classificar.

O jogo termina com o placar no 3 a 1 para o Figueirense, e com os dois times adiando o sonho da Copinha para o próximo ano.

No grupo 15, de sede em Suzano, se classificam Novorizontino e Vitória da Conquista. A próxima fase da competição é no formato de mata-mata, com jogo único, a equipe que perde dá adeus a Copinha, em caso de empate a competição se define nos pênaltis.

A segunda fase da Copinha acontece na quinta e sexta-feira dessa semana (12 e 13), Novorizontino enfrenta o segundo colocado do grupo 16, o Flamengo-SP, enquanto o Vitória da Conquista enfrenta o primeiro colocado do mesmo grupo, Coritiba. É esperado que o primeiro de seu grupo jogue na sua sede, enquanto o segundo colocado joga como visitante.