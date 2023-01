Com o tema “A magia volta a brilhar”, após dois anos de pausa por conta da pandemia da Covid-19, o Guararema Cidade Natal voltou a acontecer em sua 11ª edição com início em 6 de dezembro de 2022 e encerramento no último domingo, 8 de janeiro, com público de cerca de 600 mil pessoas, estimado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por meio dos dados do Centro de Segurança Integrada (CSI).

O evento é um dos mais tradicionais do município e parte do princípio da conscientização ambiental, com o aproveitamento de garrafas pet para decoração de praças, parques e vias da cidade, sendo responsável por movimentar a economia local, fortalecer o setor turístico e a geração de emprego e renda.

A realização pela Prefeitura de Guararema envolveu a contratação de mais de 700 trabalhadores diretos, entre diversos setores como eletricistas, montadores, artesãos da Oficina de Natal, pintores, carpinteiros, carregadores, monitores de turismo, trânsito, fiscalização, artistas e agentes de segurança, além da parceria com a Cooperativa GuaraRecicla e atuação dos servidores da Administração Municipal.

De acordo com a pesquisa realizada pela Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico junto aos comércios do município, o evento gerou cerca de 400 contratações nos estabelecimentos. A última edição ocorreu em 2019, e chegou a gerar um movimento de cerca de 580 mil pessoas no município, de acordo com dados da Administração Municipal.

“Passamos por dois anos intensos com os desafios da pandemia e a retomada deste grande evento veio para fortalecer o comércio local, gerar oportunidades e proporcionar o encanto da época mais esperada do ano à nossa população e turistas. Com o término do Guararema Cidade Natal, o sentimento é de missão cumprida, saldo positivo enquanto retomada e gratidão aos envolvidos neste importante programa”, comenta o prefeito Zé.

A cerimônia do Acender das Luzes, que marca a inauguração da iluminação dos pontos da cidade, contou com o show do cantor Jorge Vercillo, e além da decoração de mais de 20 pontos, a programação contou com a Casa do Papai Noel, shows musicais de artistas locais, espetáculos culturais, projeção mapeada na Igreja Matriz, ballet iluminado, exposição de presépios e o Espaço Gourmet.

“Sabemos da importância deste evento para Guararema e as atrações foram pensadas para todos os públicos, com a valorização dos nossos artistas e diferenciais como a projeção mapeada e o Ballet Iluminado, para atrair o grande público. O Guararema Cidade Natal mobiliza todas as Secretarias Municipais e o saldo desta edição, com certeza é positivo”, aponta o secretário municipal de Cultura e Turismo, Mateus Sartori.

Um diferencial deste ano foi a implantação da “Autorização Precária”, mecanismo no qual os comerciantes puderam solicitar autorização para comercialização de produtos variados, não se limitando apenas à venda dos itens previstos em seu alvará de funcionamento, contribuindo com a geração de renda dos comércios de todos os setores.

“O evento é responsável por grande parte do lucro dos comerciantes, e para incentivar ainda mais a geração de emprego e renda, junto à Fiscalização, disponibilizamos esse mecanismo que gerou impactos positivos. Oportunidades, belezas e muito trabalho, assim foi a 11ª edição do Guararema Cidade Natal”, afirma o vice-prefeito e secretário municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Odvane Rodrigues.

Vale ressaltar que os enfeites são confeccionados com materiais reciclados, através do tradicional “Concurso Guararema Cidade Natal”, promovido nas escolas da rede municipal de ensino, onde a Secretaria Municipal de Educação realiza o trabalho de conscientização das crianças com a arrecadação de garrafas PET. Todas as 24 escolas municipais participaram da arrecadação, que aconteceu de 1º de agosto a 31 de outubro de 2022, em parceria com a Cooperativa GuaraRecicla. Ao todo foram arrecadadas 148.936 garrafas PET nas unidades de ensino da cidade.

De acordo com o Calendário Municipal de Eventos para 2023, a 12ª edição do Guararema Cidade Natal está confirmada com início no mês de novembro.