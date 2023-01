O interventor da Segurança Pública Ricardo Cappelli, determinou terça-feira (10) pela exoneração de 13 servidores de Segurança Pública no Distrito Federal. Eles atuavam durante os atos terroristas à sede dos Três Poderes no domingo (8).

Entre eles se encontra os ex-comandante geral da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, que foi preso nesta terça-feira (10). Todos os exonerados foram nomeados pelo ex-secretário Anderson Torres. A medida foi publicada no Diário Oficial do DF na terça-feira (10). Novos nomes foram nomeados na mesma publicação.

Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar foi preso nesta terça-feira (10) por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes. Klepter Rosa Gonçalves assume o cargo.

Ricardo Cappelli se manifestou em suas redes sociais sobre o assunto.

Exonerei hoje da Secretaria de Segurança Pública do DF todos os nomeados pelo Sr. Anderson Torres. Vamos procurar restabelecer no comando do órgão a equipe que comandou com sucesso a operação de segurança da posse do presidente @LulaOficial — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 11, 2023

O interventor também sugeriu sabotagem por parte do ex-secretário Anderson Torres. “O ex-ministro da Justiça Anderson Torres assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, fez uma série de alterações na pasta e viajou. É coincidência um ex-ministro de Bolsonaro assumir a Segurança Pública do Distrito Federal no dia 2 [de janeiro] e no dia 8 [de janeiro] acontecer o que aconteceu? Não me parece coincidência”, afirmou.

Quando questionado sobre provas, Cappelli declarou que as investigações estão em aberto.

“O fundamental na intervenção foi retomar a linha de comando e autoridade sobre as forças de segurança do DF. Acho que tem responsabilidades graves e vamos apurar todas. Vamos até as últimas consequências [para] apurar as responsabilidades”, declarou o interventor.

Exonerados

Confira a lista dos servidores exonerados:

Coronel Fábio Augusto Vieira

Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto

Coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra

Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues

Tenente-coronel Clovis Eduardo Condi

Major Gustavo Cunha de Souza

Major Igor Mendes Ferreira

Major Gizela Lucy Teixeira Barros

Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva – chefe de gabinete

Delegada da PF Marília Ferreira de Alencar – subsecretária de inteligência

Delegado da PF Fernando de Souza Oliveira – secretário executivo

Patrícia dos Santos Moreira – assessor especial do gabinete do secretário

Ricardo Borda D’Água de Almeida Braga – subsecretário de ensino e gestão de pessoas

Decreto

Confira o decreto publicado no Diário Oficial do DF, por Rodrigo Cappeli:

DECRETO DE 10 DE JANEIRO DE 2023

O INTERVENTOR FEDERAL NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento no art. 36, III, da Constituição Federal de 1988, e no exercício das atribuições previstas no Decreto Federal n. 11.377, de 08 de janeiro de 2023, resolve: EXONERAR CEL QOPM FABIO AUGUSTO VIEIRA, do Cargo de Natureza Política, Símbolo CNP-03, SIGRH 21102000, de Comandante Geral, da Polícia Militar do Distrito Federal. NOMEAR CEL QOPM KLEPTER ROSA GONÇALVES para responder interinamente pelo Cargo de Natureza Política, Símbolo CNP-03, SIGRH 21102000, de Comandante Geral, da Polícia Militar do Distrito Federal. EXONERAR o CEL QOPM JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, matrícula 50.316/9, do Cargo Público de Natureza Especial, Símbolo CPE02, SIGRH 21102479, de Chefe, do Departamento de Operações, do Subcomando-Geral, Comando-Geral, da Polícia Militar do Distrito Federal. EXONERAR o CEL QOPM PAULO JOSE FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, matrícula 50.351/7, do Cargo Público de Natureza Especial, Símbolo CPE-05, SIGRH 21102482, de Chefe, da Subchefia de Operações, do Departamento de Operações, do Comando-Geral, da Polícia Militar do Distrito Federal. EXONERAR o CEL QOPM MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, matrícula 50.506/4, do Cargo Público de Natureza Especial, Símbolo CPE05, SIGRH 21102487, de Comandante, do 1° Comando de Policiamento Regional, do Departamento de Operações, do Comando-Geral, da Polícia Militar do Distrito Federal. EXONERAR o TC QOPM CLOVIS EDUARDO CONDI, matrícula 50.317/7, do Cargo Público em Comissão, Símbolo CPC-08, SIGRH 21102483, de Chefe, da Seção de Planejamento, da Subchefia de Operações, do Departamento de Operações, do ComandoGeral, da Polícia Militar do Distrito Federal. EXONERAR o MAJ QOPM GUSTAVO CUNHA DE SOUZA, matrícula 50.839/X, do Cargo Público em Comissão, Símbolo CPC-08, SIGRH 21102525, de Comandante, do Batalhão de Policiamento de Choque, do Comando de Policiamento de Missões Especiais, do Departamento de Operações, do Comando-Geral, da Polícia Militar do Distrito Federal. EXONERAR MARCOS PAULO CARDOSO COELHO DA SILVA, do Cargo Público de Natureza Especial, Símbolo CPE-02, de Chefe de Gabinete, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. EXONERAR MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, Delegada de Polícia Federal, do Cargo Público de Natureza Especial, Símbolo CPE-02, SIGRH 00102924, de Subsecretário, da Subsecretaria de Inteligência, da Secretaria Executiva de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. EXONERAR FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, Delegado de Polícia Federal, do Cargo Público de Natureza Especial, Símbolo CPE-01, SIGRH 00102698, de Secretário Executivo, da Secretaria Executiva de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. EXONERAR PATRÍCIA DOS SANTOS MOREIRA do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-06, de Assessor Especial, do Gabinete, da Secretaria de Estado de Segurança Pública. EXONERAR RICARDO BORDA D’AGUA DE ALMEIDA BRAGA do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-02, de Subsecretário, da Subsecretaria de Ensino e Gestão de Pessoas, da Secretaria Executiva de Gestão Integrada, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. EXONERAR o Maj QOBM/Comb. IGOR MENDES FERREIRA PAZ, do Cargo Público de Natureza Especial, Símbolo CPE-07, de Assessor Especial, da Ajudância de Ordens, do Gabinete, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. EXONERAR a Maj QOPM GIZELA LUCY TEIXEIRA BARROS do Cargo Público de Natureza Especial, Símbolo CPE-06, de Chefe, da Ajudância de Ordens, do Gabinete, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. EXONERAR, por estar sendo nomeado para outro cargo, THIAGO FREDERICO DE SOUZA COSTA, do Cargo Público de Natureza Especial, Símbolo CPE-01, de Secretário Executivo, da Secretaria Executiva de Gestão Integrada, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. NOMEAR THIAGO FREDERICO DE SOUZA COSTA no Cargo Público de Natureza Especial, Símbolo CPE-02, de Chefe de Gabinete, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. NOMEAR CLAUDIO BENES EMERICK DA SILVA no Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-06, de Assessor Especial, do Gabinete, da Secretaria de Estado de Segurança Pública.