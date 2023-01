Para eternizar ainda mais o nome de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, o vereador ferrazense, David Francisco dos Santos Junior (PSD), o David Junior, apresentou um projeto de decreto legislativo denominando oficialmente o atual campo de futebol do Estrela do São João. O texto poderá ser lido na primeira sessão ordinária deste ano, no dia 7 de fevereiro, a partir das 9h. O tributo já encontra-se protocolado na Casa.

De acordo com David Junior, além de referendar a memória do atleta do século na cidade, a sua proposta também visa facilitar a costura de futuros apoios externos junto aos governos estadual e federal. Enfim, buscar recursos financeiros para promover um eventual processo de revitalização do tradicional campo de várzea localizado na Rua Hidelbrando da Silva, esquina com a Rua Celso Santana no Jardim São João.

Na terça-feira, dia 10, o vereador visitou o local acompanhado dos torcedores santistas, José Amilton do Nascimento, o Seu José, de 70 anos, aliás, um dos fundadores do campo do Estrela e pioneiro do comércio no Jardim São João, Félix Brasil e o seu filho Nicolas. Na ocasião, mesmo sendo corintiano, David Junior deixou a rivalidade de lado e vestiu a gloriosa camisa dos Santos.

O Rei Pelé faleceu no último dia 29, no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Ele tinha 82 anos e morreu de falência de múltiplos órgãos. Mineiro de Três Corações, Pelé foi velado no Estádio da Vila Belmiro e sepultado no Memorial Ecumênica Necrópole, em Santos, no litoral paulista, no dia 3 deste mês. Segundo o Santos, a visitação pública atraiu mais de 230 mil pessoas.

Incomparável

Durante 21 anos de carreira profissional iniciada em 1956 quando tinha apenas 15 anos, Pelé marcou 1.283 gols, sendo 1.091 pelo Santos Futebol Clube. No alvinegro praiano conquistou inúmeros títulos e na seleção brasileira foi tricampeão mundial em 58, 62 e 70. O atleta do século, honra concedida pelo Comitê Olímpico Internacional, nos anos 80, parou de jogar no Cosmos dos Estados Unidos, em 1977.

Por Pedro Ferreira, em 11/01/2023.