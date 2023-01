A Secretaria de Cultura de Suzano abriu nesta terça-feira (10/01) as inscrições para diversos eventos artísticos que serão promovidos no município ao longo do ano. Entre as iniciativas estão o “Concurso de Marchinhas Carnavalescas – Edição Alto Tietê”, o “Agita Palmares” e o “Rock no Parque”, além de uma nova edição da mostra “Cultura é Atitude” que deverá ter o edital divulgado em breve. As atividades têm o objetivo de promover lazer, conhecimento e socialização por meio da arte.

Os compositores interessados em participar do concurso carnavalesco podem escolher entre as categorias “Marchinha” e “Marchinha Satírica”, porém, os participantes que não são residentes de Suzano, só poderão optar por uma única categoria no momento da inscrição, assim como enviar apenas uma música.

O concurso deste ano ganha mais um atrativo com a criação do “Prêmio Prata da Casa”, destinado aos moradores de Suzano e que podem se candidatar também em outras categorias, sendo vedada a contemplação em dois projetos. A nova premiação também aborda os temas “Marchinha” e “Marchinha Satírica”, totalizando assim quatro tópicos gerais em que os suzanenses podem inscrever sua música para avaliação. Ao todo, serão premiados 12 artistas, sendo contemplados os três primeiros lugares de cada categoria.

Os documentos necessários para a inscrição podem ser conferidos no link bit.ly/PremioMonarco. Os interessados podem realizar a sua inscrição comparecendo no Casarão das Artes, que fica localizado na rua 27 de outubro, 271, no centro, ou por meio do bit.ly/PremioMonarcoForms até 31 de janeiro.

Já o “Agita Palmares” conta com uma gama de atividades que envolvem música, literatura, dança, entre outras artes, em apresentações que acontecem no Pavilhão Zumbi dos Palmares, localizado no Parque Municipal Max Feffer, voltadas para o fortalecimento e ampliação da cultura afro-brasileira. As inscrições se estendem até as 18 horas do dia 10 de fevereiro e devem ser efetuadas somente por meio do link bit.ly/FormsAgita. O edital completo, assim como todos os detalhes podem ser verificados na página eletrônica bit.ly/EditalAgitaSuzano.

As inscrições para o “Rock no Parque” também estão abertas e devem ser feitas via on-line por meio da página bit.ly/RockSuzano até às 18 horas de 10 de fevereiro. Os interessados podem verificar os requisitos e documentos necessários no link bit.ly/EditalRockSuzano.

Por fim, a mostra “Cultura é Atitude” também terá inscrições abertas ainda neste mês, a previsão é que o edital com mais informações seja publicado pela pasta nos próximos dias.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a promoção de eventos artísticos no município é uma chance de oferecer lazer aos cidadãos ao passo que novos talentos podem ser revelados. “Promover essas inscrições para diversos eventos é uma forma de oportunizar e revelar novos talentos não só do município, mas também do Alto Tietê. Para isso, visamos proporcionar atividades que englobam os mais variados saberes da arte, a fim de potencializar os nossos artistas e levar arte e cultura para a nossa população”, destacou o chefe da pasta.

Dúvidas e informações sobre os editais podem ser esclarecidas junto à Secretaria Municipal de Cultura pelo e-mail secretariadeculturadesuzano@gmail.com, ou pelo telefone (11) 4747-4180.