Nesta terça-feira (17), o prefeito José Luiz Eroles Freire, o Zé anunciou a programação do Carnaval 2023 em Guararema, durante coletiva de imprensa realizada na Estação Literária Maria de Lourdes Évora Camargo. Na oportunidade, também foi apresentada programação do 1º Festival de Verão, que inicia neste sábado (21).

Ao lado do prefeito Zé, compuseram a mesa da coletiva o secretário municipal de Cultura e Turismo, Mateus Sartori e o secretário municipal de Governo, Tecnologia e Sustentabilidade, Cléber Vinicius Kerchner.

De acordo com o anúncio, o Carnaval 2023 será realizado de 10 a 21 de fevereiro com pré-carnaval, cortejo dos blocos de rua, concurso de marchinhas e matinês para as crianças. Na sexta-feira (10), das 18 às 23 horas, a programação inicia com o 5º Concurso de Marchinhas Carnavalescas de Guararema, realizado pelo tradicional Bloco do Cride, no Parque de Lazer Profa. Deoclésia de Almeida Mello, com apoio da Prefeitura de Guararema, com o intuito de valorizar a cultura carnavalesca por meio de compositores e intérpretes de canções do gênero.

As inscrições para o concurso são gratuitas e seguem até 3 de fevereiro exclusivamente por meio do endereço eletrônico: https://forms.gle/zUwuExpQ4B5xvzhF6. Ainda no dia 10, terá a Feira Noturna Gastronômica, das 17 às 22 horas no mesmo local.

No dia sábado (11), terá o Pré-Carnaval – Matinê das crianças no Parque de Lazer Profa. Deoclésia de Almeida Mello, das 14 às 17 horas. No domingo (12), o pré-Carnaval será com o Bloco Conde de Matutóia, na Vila de Luís Carlos das 14 às 18 horas.

Já entre o sábado e a terça-feira dos dias 18, 19, 20 e 21, a Vila de Luís Carlos será palco do Matinê das Crianças, sempre das 14 às 17 horas.

A partir do dia 18, o Parque de Lazer Profa. Deoclésia de Almeida Mello será o ponto de concentração do cortejo dos blocos, sempre a partir das 14 horas, começando no sábado (18) com os cortejos de O Lindo Bloco do Amor e do bloco Arueira; domingo (19) com o Conde de Matutóia; segunda-feira (20) com o bloco Nóis Sofre Mas Nóis Goza e na terça-feira (21) a programação encerra com o cortejo do Bloco do Cride. Todos os cortejos farão o trajeto do Parque de Lazer Profa. Deoclésia de Almeida Mello até o Recanto do Américo (Pau D´alho), encerrando às 20 horas.

“Guararema contará com um carnaval para a família, reunindo atrações que contemplem e que atraiam todas as faixas etárias de pessoas da nossa cidade e nossos visitantes”, disse o prefeito Zé. “Tivemos um evento de sucesso recentemente, o Guararema Cidade Natal, e temos certeza que nosso carnaval também será da mesma forma, com organização, segurança, atrações e muita diversão para todo mundo”, completou.

Toda a programação é gratuita e a Prefeitura alerta que será proibido a entrada com garrafas de vidro no evento. O acesso aos cortejos serão fiscalizados e os comerciantes do município também serão orientados quanto à regra.

“Vamos retomar o Carnaval de rua de Guararema neste ano com uma grande programação que engloba alguns pontos da cidade e que, como o prefeito disse, foi pensado para ser para toda família”, disse o secretário de Cultura, Mateus Sartori.

Festival de Verão

A coletiva também serviu para oficializar à imprensa a realização do 1º Festival de Verão, que ocorrerá entre os dias 21 de janeiro e 5 de fevereiro, em diversos pontos do município. O intuito do evento é oferecer atrações musicais, culturais, esportivas e gastronômicas para a população e visitantes.

Com início em 21 de janeiro, a programação contará com o Strong For All 2023, considerado o maior evento de strongman (levantamento de peso) da América do Sul, até o dia 22 de janeiro, das 9 às 16 horas, no Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino. A entrada é gratuita, com ingresso solidário de um kit de higiene (sabonete, pasta e escova de dente) para o Fundo Social de Solidariedade do município.

“Guararema se prepara para o calendário de eventos culturais e esportivos de 2023 e já damos início às festividades neste final de semana”, explica o secretário Cléber Vinicius Kerchner. “Enquanto responsável também pelo setor de Tecnologia da Prefeitura, vamos dar mais dinamismo e oferecer opções tecnológicas para que os eventos tenham ainda mais atrações para todos”, completou.

Também estiveram presentes representantes da Associação Comercial; dos blocos de carnaval de Guararema, das secretarias municipais de Cultura e Turismo; Administração; Obras, Meio Ambiente, Planejamento e Serviços Públicos; Assuntos Jurídicos; Educação; Esportes e Lazer; do Gabinete, além de vereadores da Câmara Municipal.