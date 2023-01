O Campeonato Paulista teve início no sábado (14), a primeira rodada teve jogos surpreendentes, com a elite paulista surpreendendo seus torcedores.

O Palmeiras marcou 2 gols, mas com ambos anulados por impedimento, o jogo terminou assim como começou no 0x0. Com resultado fora do esperado, os torcedores cobram a diretoria por contratações para o time.

Santos sai atrás do Mirassol, mas vira o placar e consegue vitória de 2 a 1. Em noite de homenagens ao ídolo do Peixe, Pelé, o Santos surpreendeu o torcedor.

Técnico Fernando Lázaro estreia diante de muitas críticas como comandante do Corinthians e perde por 1 a 0 para o Bragantino em atuação decepcionante do Timão.

São Paulo não saiu do 0x0, enquanto cometia erros do passado. Com recorde de público no Morumbi, o time tricolor saiu vaiado de campo depois de resultado insatisfatório.

Palmeiras marca 2, mas o placar acaba no 0x0

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras enfrentou, em casa, o São Bento, mas o placar não saiu do 0x0, decepcionando os 40 mil palmeirense que acompanhavam o confronto. Sem Scarpa e novas contratações, o Palmeiras se montou taticamente de forma bem similar à de 2022, sem grandes alterações táticas.

O time de Sorocaba deu início ao jogo se impondo e mostrando que não seria fácil para o alviverde. Logo no primeiro tempo, o goleiro Weverton fez uma grande defesa após cabeceio de Léo Silva. O volante, Jailson até abriu o placar para o Palestra Itália, mas devido a um impedimento, o gol não foi contabilizado.

Endrick e Rony até tiveram algumas chances, mas todas acabavam interrompidas na zaga sorocabense ou no goleiro Zé Carlos. As principais chances do time Alviverde vieram de bolas paradas.

No segundo tempo do confronto, o Palmeiras voltou sem intensidade, levando um contra-ataque de Fernandinho, mas que foi defendido por Weverton. Em uma tentativa de dinamizar o jogo, Abel Ferreira colocou Gabriel Menino e Bruno Tabata nos lugares de Jailson e Veiga.

Dudu chega a animar o torcedor palestrino com um gol, mas o VAR o anula dpois de conferir uma posição de impedimento. O jogo terminou do mesmo jeito que começou, com o placar zerado. Com o empate o Palmeiras assume a terceira posição do grupo D.

O próximo confronto do Palmeiras acontece nesta quinta-feira (19), às 21h30, contra o Botafogo-SP, fora de casa.

Santos vence de virada em noite de homenagens a Pelé

Foto: Reprodução/Twitter

Em uma noite de homenagens a Pelé, o Santos estreou com uma vitória de virada, com o placar de 2 a 1 contra o Mirassol.

Em casa, o Santos junto com a FPF (Federação Paulista de Futebol), organizaram uma homenagem ao ídolo santista que faleceu no final de dezembro, os jogadores do Peixe entraram em campo com seus números acrescidos de 10, com exceção de Soteldo, que jogou com a 10, eternizada por Pelé. Os jogadores do Mirassol jogaram com Pelé gravado nas costas de seu uniforme.

No primeiro tempo, o time visitante começou bem, criavam diversas chances e não davam espaços para o Santos que parecia sem entrosamento. Aos 27, a superioridade se converteu no placar, Danielzinho tentou de longe encaixar no canto esquerdo do gol, após falha do goleiro João Paulo, que foi pego de surpresa, a bola balançou as redes.

Já em desvantagem, o Santos buscou pelo empate, mas parecia sem criatividade e levou pouquíssimo perigo ao gol do Mirassol. Até os 41 minutos, quando após cruzamento de Soteldo a bola parou na mão do zagueiro adversário. Na cobrança da penalidade máxima, Marcos Leonardo converteu e empatou o jogo.

Na segunda parte do jogo, o Santos evoluiu, o técnico estreante, Odair Hellmann, substituiu Zanocelo por Sandry durante o intervalo, além de colocar Lucas Braga em campo aos 32 minutos. Nos acréscimos, Soteldo em um contra-ataque de velocidade do Santos, acha Lucas Braga sozinho, sobra para o atacante apenas enfiar a bola no fundo do gol e garantir a vitória do time do litoral paulista.

Mais um pênalti foi marcado à favor do time de casa, cobrado por Marcos Leonardo, a penalidade foi defendida pelo goleiro Arthur, que entrou durante o jogo.

Com a vitória na estreia, o Santos acumula 3 pontos e se mantém em segundo lugar no grupo A, com a mesma quantidade de pontos do Botafogo-SP, mas ficando atrás no saldo de gols.

O próximo confronto do clube alvinegro é nesta quarta-feira (18), contra o Guarani, dessa vez como visitante, às 21h35.

Corinthians estreia com derrota e quebra tabu

Foto: LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO

O Corinthians teve sua estreia no Campeonato Paulista marcada por uma má atuação, além de uma quebra de tabu. Com o placar de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, o time alvinegro quebrou o tabu de não perder para o time de Bragança no campeonato estadual desde 1993.

Essa foi a primeira derrota de Fernando Lázaro como comandante do Corinthians, o técnico ficou responsável pelo time outras 7 vezes, contabilizando 6 vitórias e 1 empate.

Além da estreia de Fernando Lázaro como técnico oficial do Timão, Júnior Moraes, centroavante do clube alvinegro, voltou aos campos após 5 meses afastado.

O time mandante fez um primeiro tempo superior ao do Corinthians, quase abrindo o placar, após cruzamento de cabeça de Alerrandro, defendido por Cássio. Apenas 3 minutos depois, Hurtado roubou a bola e cruzou para Sorriso, que cabeceou no travessão.

A equipe alvinegra criou poucas chances e quase não levou perigo ao gol de Cleiton. Ao fim do primeiro tempo, Fausto Vera do Corinthians saiu de campo com uma lesão no tornozelo esquerdo, sendo substituído por Cantillo.

No segundo tempo, o Corinthians criou duas boas chances mas não conseguiu as converter em gols. Em um contra-ataque, Artur superou a zaga do Corinthians e deu um passe para Alerrandro, que chutou rasteiro, mas foi parado por defesa espetacular de Cássio. Aos 29, após cruzamento de Hurtado, Artur balançou as redes para o Bragantino.

Com a derrota, o Corinthians fica na lanterna do grupo C.

O próximo confronto de Corinthians é contra o Água Santa, na quarta-feira (18), às 19h30, na Neo Química Arena.

São Paulo comete erros antigos e sai vaiado de campo

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Gazeta Esportiva



São Paulo e Ituano se enfrentaram pela primeira rodada do Campeonato Paulista, mas o jogo, que não saiu do 0x0, irritou o torcedor tricolor. O time do São Paulo saiu vaiado de campo após repetir velhos erros, já conhecidos de sua torcida.

O tricolor paulista apresentou três reforços no jogo, o goleiro Rafael, que pouco trabalhou; o meia-atacante Wellington Rato, que buscou jogo a todo momento e o atacante Pedrinho, que não estava em uma noite inspirada.

Com mais de 45 mil torcedores presentes, a torcida fez bonito, mas não o time não retribuiu o apoio, com recorde de público da primeira rodada, o São Paulo entregou um jogo oscilante.

Com início positivo, insistindo no um a um pelas pontas, o São Paulo criou algumas chances, mas demonstrou grandes problemas com finalizações. Um primeiro tempo morno, com muitas chances criadas, mas nenhuma convertida.

Já o segundo tempo foi frio, o tricolor se mostrou um time pouco criativo e teve diversos erros técnicos ao decorrer dos 45 minutos finais. O São Paulo mostrou uma persistência com os cruzamentos, foram 30 deles.

As estatísticas mostram os erros nas finalizações, de 18 finalizações, apenas 4 foram defendidas pelo goleiro Jefferson Paulino, 8 foram para fora do gol e 6 chutes foram bloqueados.

O jogo demonstrou mais uma vez a necessidade de um atacante de velocidade para o técnico Rogério Ceni, devido as características de Wellington Rato e Pedrinho, ambos titulares.

Com Luciano improvisado flutuando no meio campo, os erros de 2022 foram repetidos. O camisa 10 achou pouquíssimos espaços. “Luciano jogou como segundo atacante a temporada toda. O que ele mais gosta? Flutuar para construir. Não vejo problema de ele fazer essa construção e jogar como segundo atacante, ele faz o mesmo sistema. Para ele não muda muita coisa. Ele está no meio, se degasta menos, não vejo problema nisso”, disse o técnico tricolor, Rogério Ceni.

O próximo confronto do São Paulo é contra a Ferroviária, nesta quinta-feira (19), às 19h30, como visitante.

Primeira rodada para os outros paulistas

São Bernardo vence o Inter de Limeira por 3 a 0, fora de casa. Portuguesa que acabou de subir para a A1, perdeu de 2 a 0 para o Botafogo-SP, em casa, com um gol contra. Santo André vence em casa contra o Guarani por 1 a 0. Água Santa perde dentro de casa, para Ferroviária por 3 a 1.

Segunda rodada tem início

A segunda rodada do Paulistão teve início na terça-feira (17). São Bento supera o Santo André por 2 a 1, em casa. Mirassol e Inter de Limeira jogaram na casa do primeiro, mas teve vitória de 1 a 0 para o visitante.