O Departamento de Vigilância em Saúde de Poá, órgão pertencente à Secretaria de Saúde, recebeu nesta última quarta-feira (18/01), 900 doses de um novo lote de vacinas Coronavac para a imunização contra a Covid-19. Os imunizantes têm público-alvo crianças de 5 a 11 anos e já estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município.

Além disso, nesta quinta-feira (19/01), na UBS Calmon Viana, também foi iniciada a vacinação para crianças sem comorbidades de 6 meses a 4 anos com a “xepa” do imunizante Pfizer Baby, que aproveita as doses dos frascos abertos utilizados para vacinas da segunda e terceira doses do público com comorbidades. Já para aqueles com 12 anos ou mais, o atendimento é realizado com a Pfizer adulto. Demais doses seguem sendo aplicadas normalmente conforme ciclo vacinal iniciado.

“Com a chegada desse novo lote de vacinas nosso estoque está reforçado para atender a população poaense. A vacinação é a melhor forma para se proteger contra o coronavírus, por isso, é fundamental que os munícipes se dirijam aos postos de saúde mais próximos as suas residências para que possam receber a dose do imunizante”, afirma o diretor de Vigilância em Saúde, Leonardo Barbosa Garcia.

O horário de vacinação dos postos de saúde é das 9 às 15 horas, com exceção da UBS “Dr. Cypriano Oswaldo Mônaco”, localizada no Jardim Nova Poá, que atende das 9 às 17 horas, e da UBS “Tito Fuga”, em Calmon Viana, que realiza a imunização para crianças sem comorbidades de 6 meses a 4 anos com as doses restantes do imunizante Pfizer Baby.

Para a vacinação, é necessário apresentar CPF ou a Carteirinha do SUS da criança, além da carteirinha de vacinação e comprovante de endereço. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4636-3200, 4636-8191 e 4638-2505 ou pelo e-mail: saude@poa.sp.gov.br