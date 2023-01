O prefeito Rodrigo Ashiuchi realizou uma vistoria no Pronto-Socorro Infantil (PSI) na tarde desta quinta-feira (19/01) para verificar o avanço das reformas conduzidas na unidade. Acompanhado do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, o chefe do Poder Executivo suzanense observou o andamento da reestruturação do local, prevista para ser concluída ainda neste primeiro bimestre.

Na ocasião, o prefeito e o secretário foram recebidos pela diretora da Rede de Urgência e Emergência, Cíntia Steffens Watanabe, pelo diretor técnico do PS, Walter Gilberto Guinger, e pelo coordenador de enfermagem do PS, Matheus Miyake Pompeu, que estiveram no local para verificar toda a área reformulada dentro e fora da unidade.

Com investimento aproximado de R$ 300 mil, as obras estão em curso desde a segunda semana de janeiro e contemplam a reforma geral do equipamento, incluindo a remodelação da área de espera e a revitalização dos setores de medicamentos, triagem e de observação de pacientes. Os trabalhos envolvem ainda a troca de piso, pintura de paredes e a instalação de novas portas nas salas da unidade, além de reparos pontuais nas redes elétrica e hidráulica.

Ao passo que as reformas garantirão um melhor serviço, os atendimentos das equipes do PSI seguem ininterruptos no período, isso porque as consultas seguem ocorrendo na unidade do PS Adulto, situada a menos de 30 metros do anexo infantil (rua Kaneji Kodama, 1.473). O local está equipado para receber o serviço durante 24 horas com acolhimentos de urgência e emergência às crianças e aos adolescentes e seguirá assim até a entrega do equipamento que passa por reformas.

Segundo o secretário de Saúde, as intervenções são necessárias para modernizar o espaço e garantir mais conforto nos atendimentos. “Baseado nos pedidos da população, estamos conduzindo essas obras para readequar o espaço e, automaticamente, o serviço do PSI. Pedimos a compreensão das famílias suzanenses neste momento que precede a entrega de uma revitalização muito positiva à Saúde”, afirmou Ishi.

De acordo com o chefe do Executivo suzanense, a reestruturação do PSI representa a melhoria dos atendimentos e, acima de tudo, no conforto dos pacientes. “Temos obras em todos os cantos da cidade e em diversos setores e, no caso da Saúde, a melhoria do Pronto-Socorro Infantil era uma das prioridades para este início de ano. Agradeço o trabalho do secretário Pedro e de toda a equipe responsável pela administração da unidade, seguimos em frente e sem interromper os atendimentos, levando cada vez mais avanços à nossa Suzano”, pontuou.