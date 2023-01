Palmeiras e América-MG se enfrentam pela final da Copa São Paulo Jr. nesta quarta-feira (25), às 15h30, no Estádio Canindé. A transmissão acontece pela Sport TV, TV Globo e Rede Vida. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Mauro Silva, durante coletiva de imprensa na sede da FPF.

Estiveram presentes no evento respondendo a perguntas dos jogadores, os técnicos de ambos os times finalistas, Paulo Victor (Palmeiras) e Mairon César (América-MG), além de Henri e Júlio, capitães do Palmeiras e América-MG, respectivamente.

Na coletiva de imprensa foi anunciado um projeto de parceria entre a FPF e a Penalty, chamado de “O Legado da Copinha”, que visa distribuir material esportivo para as cidades sedes da Copinha, entre elas, Suzano, no Alto Tietê. Segundo o vice-presidente da FPF, o objetivo é disseminar a prática esportiva em todo estado.

Sobre o palco da decisão do maior campeonato de base do mundo, houve tentativa para que fosse no Allianz Parque, o que gerou diversas discussões na internet. Porém por operação do estádio, não será viável, já que haverão shows dos Backstreet Boys nos dias 27 e 28. A promotora do evento não autorizou a realização da final.

“Conversamos com o Palmeiras, com relação ao Allianz, mas, infelizmente, por uma questão de operação do estádio isso não se não viabilizou e tivemos que fechar no Canindé”, disse Mauro Silva.

Quando perguntado sobre a não realização do jogo no estádio do Palmeiras, Paulo Victor declarou que, “Em relação ao estádio é algo que a gente não controla. É sempre bom jogar em casa, estádio que a gente conhece, mas a gente não controla. Temos que focar energia no nosso desempenho pra entregar mais dentro de campo”.

Ambos os finalistas tiveram aproveitamento de 100% nos jogos, Palmeiras com 28 gols até o momento e América-MG com 22, os dois times sofreram a mesma quantidade de 3 gols. Ruan, do Palmeiras, é o artilheiro da Copinha, com 8 gols, Kevin, também do alviverde, é o “garçom” da competição, com 5 assistências.

O time do Palestra Itália pode ir de nenhum título na Copinha, há um bicampeonato consecutivo em menos de 5 anos. O Coelhão também busca pelo segundo título, sendo campeão pela primeira (e única) vez em 1996.

Quando perguntado sobre a grande qualidade individual dos jogadores do Alviverde, o técnico do Palmeira se disse privilegiado.

“Privilégio poder contar com jogadores desse nível, com esse nível de destaque dentro da competição, e trabalhar-lhos sempre em prol do desenvolvimento da equipe, do setor ofensivo e é dessa forma também que a gente vai pensar, encontrar os melhores espaços, encontrar as melhores soluções pro jogo decisivo contra o América.”