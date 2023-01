O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou nesta terça-feira (24/01) do painel “Futuras Ciudades Mil de Unesco en América Latina, Caribe y el mundo”, evento que faz parte do “IX Encontro Internacional de Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade”, que está sendo realizado nesta semana no Centro Cultural Plaza, em Havana, capital de Cuba, e é apoiado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A apresentação de Suzano ocorreu das 12h40 às 13h40, hora local (14h40 às 15h40, horário de Brasília), e contou com as participação do prefeito de Kingston, capital da Jamaica, Willians DelRoy; do prefeito da cidade Quelimane, Moçambique, Manuel de Araújo; do coordenador do Comitê para América Latina e Caribe da Unesco Mil Alliance, Felipe Chivás Ortiz; e do diretor de Município de Cultura de Plaza, que integra a capital cubana, Harold Vergara Padron.

Durante o painel, Ashiuchi pôde destacar as ações realizadas em Suzano voltadas à Educação e expôs ao público as experiências de sucesso na cidade. “Tive a oportunidade nesta terça-feira de falar para diversos públicos, de vários países, das nossas experiências que deram um bom resultado e mostrar que a educação pública pode ser boa também. Expliquei que ao longo da minha gestão nós entregamos 22 escolas e creches e fizemos a aquisição de de 3,5 mil chromebooks, que se tornaram laboratórios móveis nas escolas e também servem de equipamentos aos profissionais da rede, além da implantação da plataforma israelense Matific, que contribui com o aprendizado de Matemática, o ‘Google For Education’ e a Avaliação Municipal Digital. Pude ainda destacar nossa parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a oferta de bolsas de pós-graduação e MBA aos nossos educadores”, afirmou o prefeito.

Ashiuchi ainda ressaltou a retomada das aulas presenciais após o período mais crítico da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que, em paralelo, resultou na queda de insuficiência na disciplina de matemática, de 40% para 8%, enquanto que a alfabetização subiu de 20% para 80%. “Temos mais de 28 mil estudantes, cerca de 1,5 mil professores e 101 unidades educacionais em Suzano e, para este ano, nosso objetivo é chegar a 100% da alfabetização, com apoio a todos os alunos da rede municipal, e do material que utilizamos do sistema Sesi”, detalhou.

Após a apresentação, o prefeito recebeu os cumprimentos do coordenador da Unesco e do diretor de Município de Cultura de Plaza. “É muito gratificante participar de um congresso como esse e poder mostrar para pessoas de outros países que estamos realizando um bom trabalho na Educação e que podemos avançar ainda mais neste segmento nos próximos anos. Inclusive, entreguei ao Felipe Chivás Ortiz e ao Harold Vergara Padron camisetas do Suzano Vôlei e materiais informativos sobre a nossa cidade”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

O evento também contou com a participação do prefeito de Mogi das Cruzes e presidente do Consórcio de Desenvolvimentos dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Caio Cunha; e dos prefeitos de Guarulhos, Gustavo Henric, o Guti; de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale; e de Salesópolis, Vanderlon Gomes.

Além do apoio da Unesco, o congresso é realizado pelo Centro de Estudos de Avaliação e Mensuração em Comunicação e Marketing (CEACOM) da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), pela Faculdade de Comunicação (FCOM) da Universidade de Havana (UH) e pelo Ministério da Cultura de Cuba, e também conta com o apoio da do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da União de Escritores e Artistas de Cuba (Uneac).