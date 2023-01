Influência digital, ilusionismo e show carnavalesco são os ingredientes de uma programação cultural

que vai ocorrer no Centro de Convenções de Pernambuco a partir desta quinta-feira (26). O

influenciador Carlinhos Maia, a dupla de ilusionistas Henry & Klauss e o cantor Almir Rouche, um dos

maiores nomes do carnaval pernambucano, serão atrações do maior evento de Marketing Digital e

Empreendedorismo da América Latina, o Godigital Festival, edição 2023.

Humorista, empresário e ator, Carlinhos Maia – que já teve o segundo story do Instagram mais visto

do planeta – sabe da potência que a internet tem na sua vida. Antes de fazer sucesso em meados de

2010, ele se espelhava em youtubers. “Eu queria mudar a minha vida e minha história, mas, a

timidez me travava. Eu precisava sair do fundão da sala de aula e me tornar destaque”, disse Maia.

O influenciador ainda ressalta que não existe idade para começar na internet e que a ferramenta é

para todos. Alinhada com este conceito, a sua apresentação no Godigital vai focar em como obter

êxito nas redes sociais.

Já os campeões internacionais de ilusionismo e considerados os maiores ilusionistas modernos da

América Latina, Henry Vargas e Klauss Durães, desenvolverão apresentações em que o impossível é

desafiado de forma inteligente e tecnológica. O trabalho da dupla já impactou mais de 2,5 milhões

de pessoas pelo mundo e se destaca por entregar um show sempre criativo e inovador.

A programação cultural se completa com a presença do cantor pernambucano Almir Rouche, que

levará o clima de folia para o evento. O artista, que tem mais de 35 anos de carreira, é um dos

principais destaques do carnaval pernambucano, além de puxador oficial do Galo da Madrugada, o

maior bloco carnavalesco do mundo. Em sua apresentação especial, no primeiro dia do evento, ele

promete trazer vários sucessos que marcaram sua carreira como Galo Eu Te Amo, Recifolia, A Vida

Inteira te Amar, Deusa de Itamaracá, entre outros.

Todas essas atrações fazem parte da segunda edição do Godigital Festival que será realizado nos

próximos dias 26, 27 e 28 de janeiro. Para marcar presença nos três dias de encontro, o público pode

adquirir quatro tipos de ingresso, todos com parcelamento de até 12x. Para mais informações, basta

acessar o site godigitalfestival.com, seguir @godigitalfestival nas redes sociais ou entrar em contato

por meio do telefone (81) 3216-5077 ou WhatsApp (81) 98260-3946.

O Godigital Festival 2023 é realizado pela GodigitalEdu, uma plataforma direcionada à criação,

desenvolvimento e lançamento de produtos digitais, e pela GoKursos, maior marketplace

educacional do País, com mais de 11 mil cursos em diversas áreas do conhecimento.