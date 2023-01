As Secretarias de Meio Ambiente e de Educação de Suzano deram início ao Planejamento Municipal de Educação Ambiental de 2023 e durante os meses de janeiro e fevereiro será organizada toda a estruturação dos programas iniciados pela pasta ao longo do último ano. Para março, por exemplo, deve ocorrer a quinta edição do programa “Diálogos Ambientais”, iniciativa que tem como objetivo promover encontros bimestrais para fortalecer a atuação das entidades e da sociedade civil na preservação do ecossistema e a sustentabilidade no Alto Tietê.

As informações divulgadas nesta quinta-feira (26/01), Dia da Educação Ambiental, ainda apontam que no decorrer do ano ainda está prevista a implantação e revisão do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA), que tem a premissa de divulgar e promover ações educativas a fim de formar cidadãos não só comprometidos com a preservação do meio ambiente, mas também capazes de contribuir com uma cidade mais saudável e socialmente justa.

Outro ponto que também deve ser colocado em prática são um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), metas globais criadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) que tem como determinação erradicar a pobreza, a fome, melhorar o bem-estar da população, promover a preservação do meio ambiente em todo o planeta, entre outros desígnios. No caso específico do meio ambiente, o intuito é promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável + Educação Ambiental (ODSEA) para incorporar essas disposições da ONU.

Outra prática prevista para este ano é a reativação da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), incluindo a manutenção do programa “Prefeitura Coleta”. O trabalho visa o incentivo à coleta seletiva nos prédios e escolas municipais de Suzano, por meio da implantação de Postos de Entrega Voluntária (PEVs).

Continuidade

Algumas ações que foram realizadas em 2022 serão mantidas para este ano, como é o caso da conscientização promovida pela pasta em datas comemorativas, um exemplo é o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Também existem no município capacitações e orientações em temas como resíduos sólidos, poluição do ar, da água, e o objetivo é justamente ampliar esse debate e continuar oferecendo esses serviços à população suzanense.

Por fim, ações de sucesso realizadas em anos anteriores serão reforçadas, como é o caso das adoções de animais por meio do “Baby, me Leva!”, coordenado pelo setor de Bem-Estar Animal; a implantação da unidade de conservação municipal que será criada para o futuro Parque Mirante do Sesc, confirmada no ano passado; ampliação da rede de água e esgoto; e o acompanhamento da Parceria Público-Privada (PPP) dos resíduos sólidos.

De acordo com o chefe da pasta, André Chiang, ações voltadas à educação ambiental são de extrema importância para conscientizar a população e ajudar a preservar a natureza. “Nosso objetivo é contribuir diretamente para a formação de cidadãos conscientes, de modo em que se tornem cada vez mais aptos a construir valores e hábitos direcionados à preservação dos recursos naturais. Para isso, realizamos movimentos efetivos nas escolas visando estimular esse comportamento desde a infância, o que é essencial para que o cidadão se torne um adulto com boas noções sobre responsabilidade ambiental”, comentou.