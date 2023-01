Corinthians e São Paulo se enfrentaram pela quinta rodada do Paulistão, com vitória do clube alvinegro. Com o placar de 2 a 1, o Timão quebra um tabu de quase 6 anos sem vitórias no Morumbi. Foram 11 jogos desde a última vitória, por 2 a 0, com gols de Jô e Rodriguinho, pela semifinal do Campeonato Paulista em 2017.

O Corinthians se mostrou presente no primeiro tempo, com grande pressão em cima do tricolor paulista. Com dois gols feitos por qualidades individuais, o clube alvinegro também mostra que se encontra em construção tática, com acertos de Fernando Lázaro.

O primeiro gol veio após um passe de Renato Augusto para o Fagner, que só precisou cruzar para Adson, que abriu o placar para o Corinthians. Já no segundo, o gol saiu após grande jogada individual de Róger Guedes, que cruzou para o meio campista garantir seu segundo gol no jogo.

Uma mudança de Fernando Lázaro foi Roni, muito criticado pela torcida do Corinthians em 2022, ele vem ganhando espaço no Corinthians e vem sendo elogiado no início da temporada pela raça e determinação.

Cássio fez algumas defesas difíceis no jogo, se mostrando cada jogo mais como grande ídolo do Corinthians. Com vantagem de dois gols, o time alvinegro começou a pisar no freio, o problema, é que o São Paulo começou a pisar no acelerador, complicando as coisas para o goleiro do Corinthians. Por pouco o Timão não viu um empate no Morumbi.

Com uma zaga se mostrando em evolução, o Corinthians de Fernando Lázaro está em fase de construção, com mais espaço para Renato Augusto se mostrar presente no jogo. Porém o segundo tempo do time alvinegro, se mostrou com falta de reação, cansaço e erros de transição.

Fernando Lázaro já se mostrou superior ao último técnico do Corinthians, Vitor Pereira, em majestosos, o português jogou 4 jogos contra o São Paulo, teve 2 derrotas e 2 empates. A última vitória do Timão aconteceu sob a direção de Carille em 2017, na oportunidade, o Corinthians venceu por 2 a 0, na semifinal do Paulistão, com gols de Jô e Rodriguinho.

O Corinthians tem até o momento a melhor campanha no Paulistão, seu próximo jogo é contra o Botafogo-SP. O confronto é na Neo Química, às 18h30.