O “Bike sem Barreiras”, projeto que promove inclusão por meio de bicicletas adaptadas, retoma suas atividades no Rio de Janeiro no sábado (12), na praia do Flamengo (posto 3). Idealizado pelo grupo Ser Educacional e realizado pela UNINASSAU, ele tem o objetivo de proporcionar uma nova experiência de lazer para pessoas com deficiências físicas, mentais, visuais ou que tenham mobilidade reduzida. Por meio de bicicletas adaptadas, a iniciativa possibilita passeios gratuitos pela orla e espaços públicos da cidade.

O evento acontece regularmente e conta com a utilização de três tipos de veículos adaptados: Bicicleta dupla, utilizada por pessoas com deficiência visual e um voluntário, no qual os dois pedalam em conjunto; Handbike, uma bicicleta utilizada por usuários com lesões como paraplegia, lesões modulares ou mielomeningocele; e a The Duet, uma bicicleta com adaptação para cadeira de rodas no lugar da roda dianteira. Para Paulo César, ex-aluno do curso de Educação Física da UNINASSAU Rio de Janeiro e coordenador do Bike sem Barreiras na cidade, a experiência de participar da iniciativa é muito honrosa.

“Realizar esse projeto é algo muito gratificante porque, por meio do esporte e da atividade física, a gente consegue promover a inclusão de pessoas com deficiência, de idosos e outros mais. Então é recompensador poder ver essas pessoas fazendo passeio de bike”, relatou. Kaike Martins é um jovem de 14 anos e possui uma lesão do plexo braquial esquerdo, uma paralisia causada pelo rompimento dos nervos ao nascer. Tendo participado de uma das últimas edições do projeto, ele ressaltou o envolvimento que conseguiu ter com o evento. “Para mim, o Bike Sem Barreiras é um projeto importante pois nos dá a oportunidade de vivenciar novas práticas de atividade física. Além disso, divulga a possibilidade de pessoas com deficiência serem ativas por meio do esporte”, comentou.

A participação como voluntário na iniciativa é aberta para todos. Os interessados devem preencher

um formulário presente na biografia do perfil do Instagram da Instituição (@uninassau.rj).